Jeg var syv måneder henne, da min eksmand blev ramt af svær depression. Ingen spurgte, hvordan jeg havde det

Første gang min daværende mand blev ramt af depression var jeg syv måneder henne med vores første barn. Til sidst kunne vi ikke længere holde sammen. Jeg kunne godt ønske, at vi i Danmark var bedre til at tage et hensyn til de pårørende, som bærer et stort ansvar

Jeg var syv måneder henne med vores første barn, da en stressrelateret sygdom udviklede sig til en omfattende depression for min daværende mand.

Aldrig før havde der været tegn på psykisk sårbarhed i vores lille familie. Vi var stabile og engagerede mennesker, fornuftige, veluddannede og økonomisk uafhængige. Men med blot otte uger til termin væltede min verden første gang, og jeg måtte smide alt, hvad jeg havde i hænderne og rede situationen og køre min mand til psykiatrisk skadestue, hvor vi efter flere møder med forskellige personer fik tilbud om behandling.

Jeg stod i et dilemma, for jeg ønskede inderligt, at min mand fik det godt, og vi sammen kunne tage imod vores nyfødte og tage hul på livet som en lille familie, men tiden var imod os, vi havde ikke tid til et sygdomsforløb, om kort tid ville jeg nedkomme, og jeg havde brug for ham.

Uanset hvad mit behov var, så var han i grebet på ”lykketyvene”, en svær depression, og der var intet, jeg kunne gøre. Jeg måtte acceptere, at han muligvis ikke vil blive klar til at tage imod vores første barn, og at det liv, vi havde set frem til, ville blive anderledes.

Godt to år efter vi havde arbejdet os ud af den første depression, blev vi ramt igen. Lige som vi troede, vi var sikre og havde lært af den første depression, havde tilpasset nye rytmer ind i vores liv, slog lykketyvene til igen.

Denne gang var vores familie vokset fra tre til fire, og her kunne jeg ikke blot smide, hvad jeg havde i hænderne og bringe min elskede den hjælp og støtte, han havde brug for.

Denne gang krævede det koordinering, planlægning, afstemning, timeplaner, ja nærmest minutplaner for, hvornår der skulle puttes, skiftes, mades, bades - alt det på rekordtid, inden jeg kunne træde til.

Når alle døgnets timer var brugt, var der ingen tid til at bearbejde egen sorg, smerte eller savn. Der var ikke tid til at sænke paraderne. Der var ingen, jeg kunne lægge mine opgaver og ansvar over på og tage en fridag, og selv om gode venner og familie gerne ville være tilstede, så var det svært at sænke paraderne og give slip og bryde sammen. Golriz Ghozati Souschef

Der var tusinde tanker om, hvordan jeg både kunne bevare roen over for mine to små børn og samtidig huske på alle de vigtige detaljer, for jeg vidste de næste mange timer ville gå med en indlæggelsesprocedure, med samtaler, ventetid, nye samtaler med nye ansigter og endnu mere ventetid, indtil vi til sidst kunne få en melding om, hvorvidt vi kunne hjælpes. Et nyt sygdomsforløb satte i gang, og ingen kunne vide, hvor længe lykketyvene vil gæste vores liv denne gang.

Et typisk forløb kunne vare seks, ni eller tolv måneder. Det var lang nok tid, for at det abnorme blev dagligdag. Når lykketyvene brød ind, var det ikke kun min mand og mit liv, de berøvede, men de berøvede også mine børns liv. Vi var alle ramt, og alle mærkede vi smerten, tabet, og mørket.

Jeg udviklede de bedste ”følehorn” for depressionstegn, et enkelt blik, en tung stemning, når jeg trådte ind i vores hjem eller træthed kunne sætte hele mit alarmredskab i gang. Mine alarmklokker var på et konstant højt beredskab, for det gjaldt om at reagere hurtigt, tyde tegnene i tide, inden lykketyvene tog for meget.

Det var min opgave at gelejde os ud af krisen og holde gang i hverdagen, afholde alle min foredrag, passe mit arbejde, hente børn, lave legeaftaler, madplaner, holde hus og hjem, deltage på møder og konferencer med hospitalspersonalet og informere familie og venner om, hvordan det stod til og besvare deres spørgsmål.

Når alle døgnets timer var brugt, var der ingen tid til at bearbejde egen sorg, smerte eller savn. Der var ikke tid til at sænke paraderne. Der var ingen, jeg kunne lægge mine opgaver og ansvar over på og tage en fridag, og selv om gode venner og familie gerne ville være tilstede, så var det svært at sænke paraderne og give slip og bryde sammen. Jeg var nødt til at hænge sammen for min egen skyld, for mine børns skyld og ikke mindst for min mands skyld.

Lykketyvene slog nu til igen. Denne gang berøvede de mig for mere end nogensinde før, liv, glæde, tryghed, tosomheden, intimitet, nærhed, ømhed, stabiliteten i vores liv, og der var intet jeg kunne gøre for at forhindre dem.

Hver gang lykketyvene brød ind i vores liv, berøvede de mig for en vigtig byggesten i vores ægteskab, byggesten som ikke var lette at erstatte, uanset hvor meget vi arbejdede på vores ægteskab derefter. Således ændrede sygdomsforløbene vores liv. Vi var ikke mand og kone mere, vores liv var reduceret til sygdom og redningsaktioner. Smerten over gradvist at miste det menneske, som jeg elskede så højt blev mere og mere ubærligt for hver gang, lykketyvene slog til.

Den værste erkendelse i det tredje forløb var, at lykketyvene ikke blot kom og berøvede mit liv én enkelt gang, eller to, men at de var nu blevet til de ubudne gæster, som kunne komme og gå, som de ville, tage hvad de ville, når de ville. Der var ikke noget, jeg kunne gøre for at beskytte min familie.

Jeg stod i afmagt, fortvivlelse og knuste drømme. Det eneste jeg kunne var at håbe på og at huske på, at livet var mere end det mørke, som omgav mig. Jeg har snart ikke tal på, hvor mange gange lykketyvene har berøvet mig og min familie, og med tiden glemmer man de enkelte forløb og ser det mere som en samlet masse.

Det var en svær opgave at give min børn en normal opvækst, hvor depressionen ikke styrede vores liv. Og det var vigtigt for mig at kunne sikre latter, glæde og gode minder for mine børn midt i mørket og selv bevare troen på, at livet var smukt på trods af det mørke, vi gennemgik.

Jeg havde ikke brug for ynk, eller medynk, for at være et offer, men jeg havde brug for venner, som ville bringe deres glæde og livslys ind i vores hjem og liv. Det var den eneste måde, hvorpå mørket blev mindre. Min tro tvang mig til at sætte en fod foran den anden og satse på livet, lyset og finde glæden. Det var i kirken, jeg fandt Guds fred og visheden om, at vores liv var i hans hænder uanset, hvad der måtte ske.

Der er ingen tvivl om, at jeg var slidt. Jeg magtede ikke længere et liv ind og ud af sygdomsforløb. Lykketyvene havde berøvet os for alt for mange fundamentale byggesten af vores ægteskab, og det var nærmest umuligt for os at genopbygge vores liv efter de mange sygdomsforløb.

Selvom vores ægteskab kom til ende, valgte vi for en periode at leve i et familiekollektiv. På den måde kunne vi tage fælles ansvar for vores børn. I 15 år havde jeg stået med krisehåndtering efter krisehåndtering og på intet tidspunkt havde jeg oplevet, at nogen i systemet havde øje for mig som nærmeste pårørende.

Der var ingen der spurgte, Golriz – hvordan har du det? Hvad kan vi gøre for at lette din byrde? Ingen som havde særligt øje for os som familie. Fokus var på den sygdomsramte og ikke på den byrde, som børnene og jeg løftede.

Jeg er meget taknemlig for dem, som valgte at bære med på byrden, for venner, familie, kolleger. Jeg havde ikke klaret den opgave uden deres hjælp, men jeg kunne godt ønske, at vi i Danmark var bedre til at tage et hensyn til de pårørende, som bærer det store ansvar i dagligdagen.

Der ligger et stort ansvar på pårørende i dag, og her er det ikke altid let at komme i kontakt med systemet og få den nødvendige hjælp. Mange pårørende bærer af kærlighed den opgave, men hvis man skal tilgodese de mange sårbare på den lange bane er der behov for at tage omsorg for de sårbare familier og ikke kun den enkelte syge.