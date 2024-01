Jens Rosendal ville ikke dø med sin hemmelighed. Så han gik i kamp for kærligheden

For salmedigter Jens Rosendal, som døde kort før nytår i en alder af 91 år, var tro også at vove sig ud i livet og have tillid til det, man håber på. Hans kærlighedserklæring til sin mand er i dag folkeeje