Jesuiterpræst: Som troende risikerer man let at ende som en parodi på sandhedens vogter

Jeg ville ønske, at filmskaberen bag blandt andet "Blinkende lygter", "Adams æbler" og "Retfærdighedens ryttere", Anders Thomas Jensen, lavede en film med titlen ”Sandhedens vogtere”. Den skulle handle om en gruppe katolske fundamentalister med en perlerække af skæve eksistenser i persongalleriet.

Forestil jer en Nicolas Bro i munkekutte, der kun kan dulme nerverne ved at brænde Luthers "Lille Katekismus" af, mens en voldsparat Mads Mikkelsen i affekt nikker skaller til dem, der benægter Skærsildens eksistens. Udklædt som alterdreng har Nikolaj Lie Kaas på en hvidkalket folkekirke med meterhøje bogstaver skrevet ”Paven styrer”, mens Lars Brygmann med en hånlig latter udbryder: ”Så kan de lære det, de kættere!”.

Her er noget, jeg let ville kunne grine med over: karikaturer baseret på noget genkendeligt, men fordrejet til det absurde. Som del af den katolske minoritet i Danmark kan jeg til tider godt minde om en sandhedens vogter. Dette begreb indeholder på den ene side noget nobelt og godt, på den anden side en tendens, der i bedste fald bliver for selvhøjtidelig, i værste fald bliver farlig. Det er på den ene side positivt som religiøst mindretal at have en unik identitet at værne om, men det kan på den anden side let føre til fordømmelse af majoriteten.

Især i min ungdom har jeg betragtet mig selv som en slags sandhedens vogter – en, der skal ud at forsvare den version af kristendommen, jeg står for. Ofte er det, fordi jeg har oplevet min tro blive usandfærdigt gengivet eller latterliggjort. Ja, som religiøs minoritet i Danmark har jeg været udsat for mobning, chikane og fjendtlighed, og det har givet mig lyst til at kæmpe imod – som en sandhedens vogter.

Lad mig skynde mig at sige, at ubehagelighederne ved at være en minoritet har været begrænsede, og at der har været meget sundt ved at skulle finde min katolske identitet i modspillet til sekularisering og til andre former for kristendom. Helt fra barnsben måtte jeg spørge mig selv, hvorfor jeg ikke tror som de andre og er dermed blevet meget tidligt bevidst om min egen tro. Her har det været afgørende, at jeg ikke bare voksede op i en katolsk osteklokke, men at jeg gik på en ikke-religiøs skole og var i tæt kontakt med ikke-katolske kristne. Konfronteret med de andre stod det klart, at der er meget godt både i anderledes troende og i ikke-troende.

Det har altså grundlæggende været sundt for mig at vokse op som en minoritet. Jeg er som dansk katolik glad for ikke at være som de andre, men det må ikke få mig til at fordømme folk for ikke at være som mig. Her hjælper en satirisk påmindelse om, at jeg kan komme til at minde om de absurde figurer i en film af Anders Thomas Jensen.

For lad mig være ærlig: Jeg er ikke kun stødt ind i fordomsfulde ateister og protestanter. Der findes skam også masser af fordomsfulde katolikker. Det har man vist indset i Sverige, hvor jeg i sommerferien stødte ind i nogle "tommelfingerregler for god katolsk kommunikation” i våbenhuset til jesuitternes kirke i Stockholm.

Reglerne, som let kan findes på internettet, er udgivet af Stockholms katolske stift og minder blandt andet om at vise respekt, bruge saglige argumenter og at ”tolke velvilligt og tro på den andens gode vilje”. Det er et meget vigtigt opgør med den slags stråmandsargumenter, vi alt for ofte er med til at skabe ved at fremføre vor modparts argument fordrejet, så det bliver umuligt at forsvare.

Dette er helt på linje med et kendt udsagn fra jesuitternes grundlægger, Ignatius af Loyola. I sit værk ”Åndelige øvelser” skriver han, at ”enhver god kristen bør være mere villig til at forsvare sine medmenneskers ord end til at fordømme dem”.

Jeg skal være ærlig og indrømme, at det ikke er en indstilling, der kommer naturligt til mig. Som en belærende sandhedens vogter har jeg oftest set det som min opgave at overrække sandheden til min modpart. Med Ignatius’ indstilling skal jeg give plads til modparten, så der er mulighed for at opdage den sandhed, den anden besidder.

Sandhedens vogtere behøver ikke kun være titlen på en absurd komedie om en gruppe bedrevidende fundamentalister. Har jeg blik for det, kan jeg begynde at betragte min næste som en sandhedens vogter, jeg er kaldet til at lytte til.

Kirkeligt set skrives på skift af jesuiterpræst Daniel Nørgaard, leder af Grundtvig-Akademiet og redaktør af Grundtvigsk Tidende Ingrid Ank, sognepræst Jens Ole Christensen, forfatter og lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Lars Sandbeck og sognepræst Marie Høgh.