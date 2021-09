Jo, Cappelørn. Selvfølgelig kan man æstetisere lidelsen

I Kristeligt Dagblads artikel den 11. september om kirkernes interesse for Jim Lyngvild fremsætter Niels Jørgen Cappelørn nogle udsagn omkring kristendom og lidelse, der er så bemærkelsesværdige, at de kalder på en kommentar.

”Man skal ikke æstetisere lidelsen,” siger Cappelørn, for det er en hån mod de mennesker, der har lidt, når man gør Kristi lidelser til noget smukt.

Hvis Cappelørn med dette udsagn kun forsøgte at formulere en teologi, ville det vel stadig være problematisk, men man ville kunne overlade det til teologerne selv at tage dette slagsmål i deres egen lukkede kreds. Nu udleder han imidlertid også af sin forståelse en generel æstetikteori af restriktiv, puritansk karakter. Dermed bringer han sig på konfrontationskurs med ikke bare den samlede kunsthistorie, men også litteraturhistorien, musikhistorien og meget andet. Lad os bare begynde før Kristus. Den græske tragedie er som bekendt én stor æstetisering af lidelsen. Ifølge Aristoteles’ teoretiske skrift om tragedien er det netop heri, dens appel ligger. Havde grækerne en stor glæde ved lidelsen, så er det dog tydeligt, at kristendommen tager lidelsens kult til et nyt og endnu uovertruffet niveau.

Måske findes der teologer, der kan forestille sig en kristendom uden langfredag, men kunsthistorisk giver det ingen mening. Forsøget på at udrense enhver æstetiseren af lidelsen af alverdens kirkerum ville hurtigt føre til en ikonoklasme, der både ville overgå middelalderens og reformationstidens. Man ville ikke kunne nøjes med at fjerne Michelangelos ”Pieta”, og det ville heller ikke række at tømme alle katolske kirkerum. Hvor mange danske kirker kan måske sige sig fri for at indeholde billedlige æstetiseringer af lidelsen?

Det er da også åbenlyst, at Jim Lyngvilds dyrkelse af lidelsen – uanset hvad man ellers måtte mene om den – indskriver sig ganske direkte i denne billedtradition, der vel er omtrent lige så gammel som kristendommen selv.

Men hvad ville der ske, hvis vi gennemførte Cappelørns billedforbud på andre kunstfelter? En voldsom udrensning ville ramme musikken. Kan man måske kalde Bachs passioner for meget andet end en æstetisering af lidelsen? Og hvor meget ville der blive tilbage af filmhistorien, hvis vi også effektuerede Cappelørns forbud her? Ingen ”Jeanne d’Arc”, selvfølgelig, men heller ingen ”Cykeltyven” og slet ingen ”Dancer in the dark”.

Michelangelos ”Pieta” fra Peterskirken i Rom. Foto: Michael Bager/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix og Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Når lidelsen, både inden for og uden for kristendommen, overalt bliver æstetiseret, er det oplagt nok, fordi kunsten forsøger at håndtere det forhold, at lidelsen er et menneskeligt grundvilkår. Kristendommens genialitet ligger netop i at have leveret den mest overbevisende iscenesættelse af dette grundvilkår. Kan man i det hele taget forestille sig nogen kristendom uden lidelse?

I hvert fald næppe ifølge den tyske filosof Feuerbach, der i sin bestemmelse af ”kristendommens væsen” hævdede, at kristendommen med billedet af den lidende Gud formidlede den værdilære, at det er guddommeligt at lide. Med andre ord: Kristendommen er i virkeligheden én stor æstetisering af lidelsen.

Er dette en hån imod mennesker, der har lidt? Nej, tværtimod. Såvel kristendommen som den vidunderlige kulturhistorie, der udspringer af den, viser, at den tager menneskers lidelser alvorligt ved at æstetisere dem. Fra Sofokles til Lars von Trier formidler kunsten en indlevelse i lidelsen, som gør det muligt at forstå den lidende. Æstetikken er ikke nødvendigvis etikkens fjende.

Asger Brandt er idéhistoriker.