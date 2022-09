Johanne Schmidt-Nielsen: Vi har igen fejlet i Somalia. Nu sulter børn ihjel

Somalia er på randen af en hungersnød, der kunne have været undgået. Nu er kampen reduceret til at begrænse tabet af menneskeliv, skriver Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

Der er akut behov for flere penge til nødhjælp – og for, at midlerne gives til de ngo’er, som er aktive i felten og kan omsætte pengene til nødhjælp hurtigst muligt.

Alle sengepladser på de hospitalsafdelinger, som vi støtter i Baidoa, er overfyldte. For at få en sengeplads må man vente på, at andre dør. Mange af de syge og underernærede børn er så afkræftede, at de ikke engang har energi til at græde. De ligger bare og stirrer tomt ud i luften. Og de børn, som når frem til hospitalsafdelingerne, er endda de heldige. Andre dør ude i landsbyerne eller på vejen dertil.