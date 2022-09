Journalist: Pape er selv skyld i, at medierne graver videre

Jacob Mollerup, du mener, at Søren Pape Poulsen selv har været skyld i, at medierne fortsatte med at grave i de historier, der i den seneste tid har været om ham og til dels hans privatliv. Hvorfor det?

Jeg synes, at han flere gange har svaret så arrogant og så ufyldestgørende, at man har stået tilbage med en fornemmelse af, at han ikke har taget det alvorligt.