Juraprofessor: Ny offentlighedslov åbner ikke dørene

Der er i lyset af blandt andet de mange aktuelle sager om lukkethed i systemet fortsat brug for en markant forbedring af de kritiske dele af den danske offentlighedslov, skriver Michael Gøtze

Den meget udskældte offentlighedslov er for tiden til fagligt serviceeftersyn hos justitsminister Søren Pape Poulsen (K). I februar har Justitsministeriet lagt et forslag frem som svar på efterlysningen blandt flere partier i forligskredsen af, at de så famøse mørklægningsgardiner i forhold til ministerbetjening rulles op.

Forslaget ændrer dog ikke ved ret meget, og der bliver ikke åbnet mange nye døre ind til det kontroversielle ministerbetjeningsområde.

Justitsministeriet ændrer i forslaget til en ny paragraf 24 og til en helt ny paragraf 29a i loven nemlig ikke for alvor ved slutfacit i forhold til åbenheden i den danske forvaltning. De flytter rundt på brikkerne på finurlig vis, men manøvren giver ikke umiddelbart sikkerhed for en mere åben dør samlet set ind i maskinrummet.

I forslaget til ny paragraf 24 åbnes der på klem, men døren begynder at lukke igen i forslagets paragraf 29a. Der er mange juridiske knæbøjninger, men det er mest hop på stedet.

Som svar på dele af kritikken af lovforslaget har Justitsministeriet i midten af marts sendt et forsvarsskrift på gaden. Selvom skriftet er interessant, ændrer det ikke ved helhedsindtrykket.

Et af de eksempler, som Justitsministeriet forsøger at sælge forslaget med, er, at man som journalist med forslaget i hånden vil kunne få aktindsigt i en juridisk udlægning fra Justitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsministeriet af betydningen af en dom fra Menneskerettighedsdomstolen. Det er et velvalgt eksempel, da en sådan udlægning faktisk indgår som en del af den meget omtalte sag om udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og hendes embedsmandssystems næsten 14 måneders lange betænkningstid i forhold til en ellers ret lige ud af landevejen-dom om syge udlændinge fra Strasbourg-domstolen. Der er efter gældende jura givet et afslag på netop en sådan ansøgning. Man må håbe, at den dristige fremskrivning fra Justitsministeriet vil kunne holde, hvis lovforslaget bliver til virkelighed, og hvis en lignende speget situation skulle opstå i en fremtidig sag.

Hertil kommer, at loven stadig indeholder mange uklarheder. Alene det, at en offentlighedsekspert som Oluf Jørgensen, som er den person, som Justitsministeriet så demonstrativt korrekser i sit forsvarsskrift, kan mene noget andet end eksperterne på Slotsholmen, vidner om et forslag med mange tolknings muligheder. Hvis vi ser ud på virkeligheden, er det nok sådan, at myndigheder nogle gange ekspederer ansøgninger om aktindsigt uden at komme omkring alle juridiske spidsfindigheder i lovforslaget.

Når vi når frem til næste runde i føljetonen med offentlighedsloven, kan der måske være grund til at tænke en anelse mere innovativt. Den grundlæggende tankegang bag offentlighedslovens etagehus med et virvar af døre, vinduer og kanaler i forhold til indblik kan også trænge til et eftersyn.

Flere dele af offentlighedsloven er hængt op på de skønsmæssige og løse hængsler, og adgangen til at åbne eller lukke en bestemt dør ind til de interessante dele af forvaltningens dokumenter kan i vidt omfang afhænge af de vinde, der blæser på et bestemt forvaltningsområde.

Der er efter min opfattelse for meget af den slags frirum i loven, og der er i lyset af blandt andet de mange aktuelle sager om lukkethed i systemet fortsat brug for en markant forbedring af de kritiske dele af den danske offentlighedslov.

Michael Gøtze er professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.