I et interview med Politiken advarer den amerikanske forsker Joan C. Williams mod, at politikerne bliver så sygeligt optagede af identitetspolitik, at de kommer ud af trit med de vælgere, hvis stemmer de ønsker. Måske Eva Kjer Hansen skulle nærlæse dette interview inden næste valg, skriver sognepræst Kristian Østergaard i "Ugens debat"