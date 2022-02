Jurist: Stop øremærkning af hjorte, vi har ingen ret til at mishandle dyr

Det er uforeneligt med dyrevelfærd at øremærke hjorte. Derfor er der gode grunde til at forlænge dispensationer for hjorte i Danmark, der udløber den 13. februar, skriver jurist

En forordning fra 2016 fra EU skal sikre dyrevelfærd og et velfungerende indre marked. 13.000 hjortedyr er født i Danmark og har hjemme her. De opdrættes ikke med henblik på salg eller en grænseoverskridende eksport.

Det er ikke første gang, at EU vil have indført det modsatte af det, de vil opnå. Det er på kant med dyrevelfærd at kræve hjorte øremærket. Vi taler om det liv, som vi har ansvaret for trives frem for at stresse. Det giver ingen mening at mærke dyr i naturen. Vi har ingen ret til at mishandle dyr.

Ejerne anfører direkte, at det er uforeneligt med dyrevelfærd at øremærke hjorte. Der er flere gode grunde til at forlænge dispensationer for hjorte i Danmark, der udløber den 13. februar. Dermed har lovgiver bestemt sig for at implementere EU-regler også på dette område, skønt det følger af nærhedsprincippet, at love skal bestemmes så tæt på borgeren som muligt, ligesom der er pligt til at høre dem, det går ud over.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) og Fødevarestyrelsen har nølet med at finde løsning, skønt de hævder at være kede af, at der ikke længere er mulighed for en dispensations-forlængelse. Den 10. december, altså 2 måneder før loven træder i kraft 13. februar, opfordrede man nu pludselig til at søge dispensationer og tilføjede, at de formentligt vil blive givet. Fødevareministeriet var 60 dage fra at nedlægge et helt erhverv.

Regeringen må have overset, at danskerne kan komme dem til hjælp med et slagkraftigt argument, der tilmed er langtidsholdbart. Vi har været i rettidig omhu, da vi fik vores retsforbehold i 1993, der betyder, at Danmark står uden for strafferet, civilret og politi.

Dette bevirker, at der er direkte hjemmel til at indtage det eneste rette standpunkt, nemlig at det vil være i strid med det danske retsforbehold at indføre øremærkning af hjorte, og at en overtrædelse af heraf skulle kunne udløse straf i form af bøde og fængsel op til to år. Danmark står uden for denne EU-forordning på det område.

Fødevarestyrelsen er pligtig til at håndhæve ulovligheder, som den konkrete EU-lovgivning er, og dennes implementering i dansk ret vil være. Som det er nu, forvalter de efter EU-retten frem for efter dansk ret, desværre.

Ifølge foreningen Dansk Hjorteavl kan op mod 100 af de 465 danske hjortefarme dreje nøglerne om grundet de nye regler. Mange dyr er allerede skudt. Dette har vi og vores børn, der elsker at se på dyrene i deres rette element, ingen interesse i.

Det danske folk har derimod krav på, at retsforbeholdet iagttages, og at myndighederne bekræfter, at lovbekendtgørelsens sanktioner i form af strafferetsbestemmelser ophæves.

I paragraf 74 i den vedtagne lovbekendtgørelse står, at Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation givet i medfør af denne bekendtgørelse, hvis kravene til en dispensation, eller de i forbindelse med en dispensation fastsatte vilkår, ikke længere er opfyldt.

Fødevarestyrelsen har denne midlertidige mulighed for med en hurtig nødløsning at meddele ejere forlængelse af dispensationsadgangen for mærkningskravet og må selvfølgelig aktuelt gøre det kurant.

At der kun er tale om at gøre undtagelse skaber i sig selv retsusikkerhed, hvad vi må og ikke må indrette os på her i landet.

Skulle Fødevarestyrelsen fastholde kravet om, at hjorte som udgangspunkt skal indfanges og mærkes for at kunne identificeres ved mærkning, må den foreholdes konsekvensen, at den er erstatningsansvarlig for tab ved unødvendige nedslagtninger, som den tvinger hjorteejere ud i. Dagbøder og de op til to års fængsel må ligeledes anses for at være en erstatningspådragende ulovlig forvaltning.

Indtil det måtte stå klart for myndighederne, at de er forpligtet til at sige fra over for implementeringen, skal ejerne vide, at danskerne for længst har givet ejerne vores fulde støtte til at sige nej, når regler bliver til overgreb.

Folket har retten på sin side og har som følge af retsforbeholdet et retskrav på, at der værnes om at opretholde hjortefarme uden øremærkning.

Annemarie Engel er juridisk rådgiver.