Kabuls kollaps, en værdikrigerisk dommer og et ekskluderende Pride

Sidste fredag døde Leon Kopelman i en alder af 97 år i Israel. Nyheden gav genlyd verden over, for Kopelman er formentlig er den sidste overlevende fra opstanden den 19. april 1943 i Warszawa-ghettoen. Unge jødiske mænd og kvinder nægtede her at lade sig deportere til døden af SS, og i hele 28 dage kæmpede de mod en overvældende magt.