Anders Stjernholm og Carsten Andersen rystes over, at der i 2022 findes mennesker, der ønsker at lade deres børn vokse op med et konsistent kristent verdensbillede. Vi hævder, at det er et både sundt og omsorgsfuldt miljø

Kære Anders Stjernholm. Derfor er det sundt for børn at vokse op med klassisk kristendom

Anders Stjernholm og Carsten Andersens kronik i Kristeligt Dagblad den 26. februar "Køn og ligestilling er noget andet i konservative kristne miljøer" er både usand og udokumenteret.

Mennesket er en helhed. Ånd, sjæl og legeme må næres, så livet kan leves med værdi og mening. Ikke mindst i barndommens formative år er det vigtigt med sund næring til hele mennesket. Den tyske religionspædagog Friedrich Schweitzer skrev for år tilbage den internationalt anerkendte bog: ”Barnets ret til religion” – fordi børn ofte svigtes og forholdes svar på livsvigtige spørgsmål, som man i kølvandet på religionskritikken er blevet mundlamme i forhold til.

Vi er enige i, at børn har godt af tro og åndelig næring. Derfor sender vi også med glæde vores fire børn til klubaktiviteter i det lokale missionshus, ud over at vi som familie er at finde i folkekirken hver søndag.

Men Anders Stjernholm og Carsten Andersen rystes over, at der i 2022 findes mennesker, der ønsker at lade deres børn vokse op med et konsistent kristent verdensbillede. De kalder det højrefløj. Man kunne også kalde det klassisk kristendom. De mere end antyder, at det er et usundt miljø at vokse op i. Vi hævder, at det er et både sundt og omsorgsfuldt miljø.

Man kunne lade den skingre kritik gå ind ad det ene øre og ud af det andet, fordi den på mange måder er enten usand eller udokumenteret. Samtidig bedrøver det os, at bevægelser, der bringer både håb og livsglæde skal udpeges som usunde og skadelige.

Først til det usande: kronikkens udgangspunkt er, at mange af de skadelige mekanismer, der finder sted i muslimske miljøer også skulle finde sted på højrefløjen. Hvad sigtes der til? Tvangsægteskaber og æresdrab? At frafald straffes af et lokalt tæskehold? Disse fænomener er mindst lige så langt fra det klassisk kristne miljø i Danmark, som de er det fra gennemsnitlige kulturkristne. At man har værdier, som man holder fast ved, kan ikke sammenlignes med muslimske parallelsamfund.

Som et eksempel på rummelighed kan vi nævne den udvikling, der de seneste 10-15 år har fundet sted i Kristeligt Forbund for Studerende. I vores studietid var der – set fra vores vinkel – en klar mangel på kvindelige ledere. I dag har man et overtal af kvindelige ansatte, og der er både mandlige og kvindelige forkyndere på alle store lejre i KFS. Det er langt fra det sekteriske, kvindeundertrykkende verdensbillede, man gerne vil fremmane i kronikken.

Hvad angår det udokumenterede, støtter Stjernholm og Andersen sig til blandt andet rapporten fra Børns Vilkår fra 2019 om social kontrol i religiøse miljøer. Men rapporten blev allerede dengang kritiseret af forskere fra både Aarhus Universitet og Københavns Universitet for mangel på metodisk gennemskuelighed. Det eneste, rapporten gav grundlag for at konkludere, var, at social kontrol forekommer i flere religiøse miljøer. Der kunne intet konkluderes om omfanget.

Social kontrol er en del af enhver opdragelse. Tager vi 100.000 tilfældige familier, ville man ud af denne gruppe kunne finde forældre, der opdrager med usund social kontrol, uanset om miljøet er religiøst eller ej. Så at Børns Vilkår dengang fandt cases med usund opdragelseskultur, er i sig selv ikke mere overbevisende end Stjernholm og Andersens anekdotiske afsæt. Ja – usund opdragelse finder sted, også blandt kristne. Men er det i sig selv usundt at være kristen?

Klassisk kristne miljøer er fyldt med almindelige mennesker. Der begås fejl, og der er plads til forbedringer. Alligevel ville vi nødig undvære den omsorg og den livs-og bibelnære forkyndelse som tager afsæt i disse miljøer.

Mads Bøndergaard Kobbersmed er cand.scient.pol., gymnasielærer og Oline Bøndergaard Kobbersmed er cand.theol. og kirke-og diakonimedarbejder.