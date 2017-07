Kære domprovst: Der skal gluten i oblater

Jesus stod med påskemåltidets usyrede brød, bagt af hvedemel, og med ægte, gæret vin. Derfor kan præsten ikke række nadvergæsten noget andet lige netop det, mener Hartvig Wagner

”Om der er gluten i nadverbrødet eller alkohol i vinen, har ingen betydning overhovedet,” siger domprovst Anders Gadegaard ved Københavns Domkirke til Kristeligt Dagblad den 12. juli.



Det kan han så mene.



Men domprovsten må dog tilkende det den betydning, at spørgsmålet ikke er betydningsløst for en række kirkegængere, hvad man konkret spiser og drikker ved nadverbordet. Ganske enkelt fordi det ikke var om noget helt tilfældigt, Jesus sagde de ord: ”Dette er mit legeme”, og ”dette bæger er mit blod”.



Ordene gjaldt det, Jesus stod med i hånden og derefter rakte disciplene. Og det var påskemåltidets usyrede brød, bagt af hvedemel, og ægte, gæret vin.



Så kan præsten heller ikke gentage Jesu ord og derefter række nadvergæsten hvad som helst.



Ord og element hører uløseligt sammen. Det lærte Luther os.



Det er altså ikke ”noget pjat at gå op i den slags formaliteter”, som domprovsten siger.





Hans ord ligner mere, hvad Zwingli og Calvin kunne have sagt med risiko for klar afvisning af Luther.



At Anders Gadegaard endvidere synes at sætte kirkegængernes ønsker højere end Kristi indstiftelse, svarer afgjort heller ikke til, hvad vi skylder at mindes Luther for i reformationsåret.