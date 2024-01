Messerschmidt til kirkeministeren: Hvorfor taler du kun om kristne værdier og ikke om Danmark som et kristent land?

Hvorfor ikke blot slå fast, at Danmark er et kristent land frem for denne floromvundne snak om værdier, spørger Morten Messerschmidt i sit første bidrag til en værdipolitisk duel mellem partiformanden og kirkeministeren