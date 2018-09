Filosof: Kærligheden har på en måde mistet sin nødvendighed

Moderne kærlighed har trange kår i en tid, hvor man nemt kan swipe videre til næste forhold. Man vil hellere satse på venskaber, som kan give den trofasthed og omsorg, man før fandt i kærlighedsrelationen, siger forfatter og prodekan Anne Marie Pahuus

Anne Marie Pahuus, du er lektor i filosofi og har skrevet om kærlighed. Hvad kendetegner kærlighed i en tid med rekordmange skilsmisser, dating-apps og dating-sider og tv-programmer som ”Gift ved første blik”?

”Kærligheden er helt klart under forandring. Om det er de sociale mediers skyld, ved jeg ikke, men der er en tendens til, at moderne kærlighed har fået en flygtighed. Man kan sige, at venskabet har overhalet kærligheden. Noget af det, man før har knyttet til kærlighedsforhold, altså de lange relationer med en bestemt person, den eneste ene, som man passer sammen med som med ingen anden – det har de unge i dag flyttet over til deres venskaber.

Der har man den loyalitet og samhørighed, som man tidligere havde i et romantisk parforhold. Tidligere så man mere venner som nogen, man kunne bruge i en periode, indtil man slap dem. Sådan er det i dag med kærester. Der er en tanke om, at livet kan rumme mange tilfældige møder, som er lykkelige, men som ikke nødvendigvis skal vare evigt. Jeg tror ikke, det betyder, at de unge ikke er klar til at binde sig, men de gør det med venner, og så kan de måske være heldige at finde en efter lang tids overvejelse, som de kan kalde en kæreste.”

Betyder det, at man i dag ikke længere tror på kærligheden?

”Jeg ved ikke, hvorfor der er den forsigtighed. Men måske kommer det af, at der er nogle andre forudsætninger for at skabe familie i dag. Ingen er økonomisk forpligtet til at vælge en partner. Og der findes prævention, så der kommer heller ikke nødvendigvis børn ud af en seksuel relation, som kan fordre et ægteskab. Kærligheden har på en måde mistet sin nødvendighed. Man kan helt undvære kærligheden, når man skal videreføre slægten, for man kan bare få børn selv.

Det er, som om prøvestenen for kærligheden ikke er at blive forelsket og så sidde i saksen. I dag tror jeg, at folk dater for at se, om der eventuelt kunne komme noget, hvor man kan betyde noget i hinandens liv. Men man har set, at den blinde forelskelse ikke nødvendigvis fører et godt sted hen.”