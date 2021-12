Kaj Bollmann: Vi præster bør gribe i egen barm, når det gælder dårligt arbejdsmiljø

Det er min påstand, at for hvert menighedsråd, der fungerer problematisk omkring arbejdsmiljøet, kan der også findes en præst og en kirkefunktionær, der er primadonna og mangler sans for eller evne til holdspil og samarbejde og almindelig fleksibilitet

Det er meget fint og diplomatisk, at næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Kjær Andersen, som også er formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, i sin kommentar i radioen til det store præsteinitiativ om dårligt arbejdsmiljø helt undlader at nævne præsters medansvar for arbejdsmiljøet. Det er næsten for venligt.

Jeg har omtrent 42 års erfaring som præst – herunder 16 års rejser rundt i landet med konsulentopgaver i menighedsråd, udsendt af Kirkefondet – som ballast for at vove den påstand, at præster bør gribe i egen barm og ikke lægge al skylden for dårligt arbejdsmiljø over på menighedsrådene.

Folkekirken er en kompliceret arbejdsplads, blandt andet fordi menighedsrådet er arbejdsgiver og arbejdsleder for kirkefunktionærerne, mens provst og biskop er det for præsterne. Det gør det ikke nemmere, at der i rigtig mange sogne kun er én ansat i hver kategori, måske ikke engang på fuld tid, og med hver sin overenskomst. Det skaber dels en uoverskuelighed i ansættelsesvilkår og overenskomster, dels er det med til at skabe en enegængerkultur uden sans for holdspil og samarbejde hos de ansatte. Strukturen lægger op til en primadonnakultur, hvor enhver medarbejder holder på sin egen ret, og hvor arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet er en illusion.

Det er ikke mindst her, at vi præster bør opfordres til at gribe i egen barm. Da jeg blev uddannet i slutningen af 1970’erne, var der en tro på, at præsterollen ville ændre sig væk fra sognepaverollen og over mod større ligeværdighed, samarbejde og fælles målsætning i arbejdet. Det er også det, der har været intentionen i flere ændringer i menighedsrådsloven med klargøring af menighedsrådenes opgaver og beføjelser. I langt de fleste sogne er det også sådan, men det er bestemt ikke menighedsrådenes skyld alene, når det går i stykker.

I de senere år har der været tydelige tendenser til et tilbagefald en præsterolle, der sætter magtposition og ledelse meget højt.

Mange præster har travlt med uafladelig at henvise til deres uafhængighed af menighedsrådet i alt muligt, selvom denne uafhængighed kun gælder på nøje afgrænsede områder, og selvom præsten er lige så forpligtet på fælles mål, som menighedsrådet er. Mangel på respekt for menighedsrådets ledelsesbeføjelser og overdreven tiltro til egne lederevner og ledelsesbeføjelser hos præster er også en del af arbejdsmiljøproblematikken. Og mangel på vilje hos de relevante parter til at erkende problemerne og samarbejde om at få dem løst.

Det var for eksempel ikke ukarakteristisk, at da man for få år siden skulle fastlægge rammerne for de nye præsters introduktionsuddannelse på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, var der ikke tænkt på noget fag eller tema, der handlede om menighedsrådets rolle eller samarbejde mellem præst og menighedsråd.

Og kun fordi Landsforeningen af Menighedsråds repræsentant kæmpede en kamp for det, kom der en lille bitte smule ind om dette samarbejde, som jo dog er en krumtap i kirkelivet i ethvert sogn. Der kunne kirkeministeren for eksempel sætte ind: ved at kræve dette tema kraftigt opprioriteret.

Det er min påstand, at for hvert menighedsråd, der fungerer problematisk omkring arbejdsmiljøet, kan der også findes en præst og en kirkefunktionær, der er primadonna og mangler sans for eller evne til holdspil og samarbejde og almindelig fleksibilitet.

Intet af dette vil en professionalisering af arbejdsgiverfunktionen på bekostning af menighedsrådenes beføjelser hjælpe på, tværtimod. Menighedsrådenes største problem er i virkeligheden, at de ofte er for flinke og skrider ind for sent, og at de mangler opbakning fra for eksempel provsten, når de gør det.

Derfor får ansatte ikke sjældent lov til at slippe af sted med en adfærd, der ikke ville blive accepteret nogetsteds på det almindelige arbejdsmarked. Derfor skal menighedsrådenes arbejdsgiverrolle ikke svækkes, men styrkes, for man kan ikke løse noget som helst ved at lægge arbejdsgiverrollen endnu længere væk fra sognet. Og det er nu engang sådan i folkekirken – heldigvis – at vi som luthersk kirke bygger på det myndige lægfolk som hjørnesten i kirkeordningen.

Menighedsrådene har brug for opbakning og hjælp til arbejdsgiverrollen. For eksempel er det helt latterligt, at et menighedsråd ofte kun må give så lille et honorar til personalekontaktpersonen, at man ikke kan få de velegnede til at tage posten, fordi de mister arbejdsfortjeneste på de mange timer, der skal bruges. Et klart eksempel på manglende opbakning.

Der er også brug for et opbrud i stillingsstrukturerne og de mange forskellige og indbyrdes usammenlignelige overenskomster.

Og der er brug for, at præster og kirkefunktionærer uddannes til en samarbejdskultur, der bare lidt minder om andre sektorer i samfundet. Endelig bør menighedsråd også have bedre muligheder for at slippe af med en præst, der i årevis undergraver arbejdsmiljøet, men som i dag er totalt beskyttet af tjenestemandsansættelsen.

Af disse grunde er det også ærgerligt, at kirkeministeren samtidig med, at hun vil have øget fokus på arbejdsmiljøet i folkekirken, afviser noget, der kunne gøre menighedsrådene til stærkere og bedre arbejdsgivere, nemlig at den danske model blev indført i folkekirken, med Landsforeningen af Menighedsråd som menighedsrådenes forhandlingsberettigede part.

At kirkefunktionærernes fagforeninger og Præsteforeningen er modstandere af den løsning er kun med til at styrke min tro på, at den vil være et stort fremskridt, også for arbejdsmiljøet i folkekirken.

Kaj Bollmann er sognepræst i Jyllinge.