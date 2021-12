Kampen om magten udkæmpes i land og by-politikken

Efter årtiers kamp om udlændingepolitikken er land og by-politikken blevet tidens nøgle til den politiske magt. Men det er svært at appellere både til landvælgerne og byvælgerne og få en bred folkelig opbakning i et fragmenteret vælgerhav

Det er blevet tid til at gøre status for partierne efter kommunalvalget i midten af november. Er taktikken og den politiske kurs den rigtige? Har man fokus på de politiske sager, som optager vælgerne, og kan man opnå den folkelige opbakning, man føler sig berettiget til? Balancen mellem de tre traditionelt største magtpartier, Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti, indikerede væsentlige forskydninger, da resultatet fra kommunalvalget lå klart. Socialdemokraterne var gået tilbage, særligt i de største byer. Det Konservative Folkeparti gik frem, Venstre fik en mindre tilbagegang på knap to procentpoint, og Dansk Folkepartis kommunale succesvalg i 2017 var ikke en varig succes.