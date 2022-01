Kan dansk dannelse og folkeoplysning være svaret på FN-mål for indre værdier?

De senere år har man talt om, hvordan internationale institutioner står svagere, mens nationalisme af forskellig art vinder frem. Amerika først, Kina først, Danmark først. Det har store konsekvenser i forhold til tidens største udfordring, klimakrisen, som er global og ikke kan løses ved at skubbe problemer over grænserne. Klimaet kræver snarere en form for global bevidsthed, en fælles omsorg for menneskeheden og kloden, et verdensborgerskab.