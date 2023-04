Sognepræst: Kender du følelsen af at stå på prædikestolen og spekulere på, hvem du mon sårer lige nu?

Den 20. marts bragte Kristeligt Dagblad en klumme af Susanne Staun om sproget i det, hun kalder den ”nye skånsomme tidsalder”. Hendes afsæt er en iagttagelse af, at for at være skånsomme over for mennesker vælger vi at tale utydeligt.

Engang hed det for eksempel ”evnesvag”, så kom det lidt mere rummelige ”udviklingshæmmet” og nu bruges bunkebetegnelsen ”psykisk udfordret”. Hun registrerer et yderligere skridt mod det helt uforståelige, hvor det ender i en parodi, der i virkeligheden ikke er skånsom: Nu skal det snart hedde ”neurodivergent”.

Den klumme fyldte i mine tanker nogle dage. Ikke mindst fordi en kollega kort før havde spurgt mig: ”Kender du den ubehagelige følelse af at stå på prædikestolen og spekulere på, hvem du mon sårer lige nu?” Spørgsmålet udløste en tilståelse. Jo, undertiden som en udefinerlig lugt. Andre gange som et skarpt lynnedslag, udløst af at jeg fik øje på en kirkegænger, om hvem jeg ved, at netop denne smerte eller synd er aktuel virkelighed.

Og jeg skammer mig ikke ubetinget over min tilståelse. For vi er ikke sat i verden for at såre, men for indtrængende at bede på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud. Og det gør et menneske formodentlig bedst i en vis tryghed. I hvert fald tryg ved, at den, som taler, vil mig det godt. Jeg abonnerer stærkt på den gamle baptistiske præstelærer Charles Spurgeons råd til sine studenter: ”Vær milde i formen og stærke i sagen.” En vis konfliktskyhed er – som i andre af livets relationer – ikke at foragte i kristen forkyndelse. Alle sympatiske mennesker er konfliktsky; det gælder bare om at kunne beherske den, så vi tør tage de nødvendige konfrontationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er her, kombinationen af Susanne Staun og min kollega for alvor begynder at kradse. For hvornår er det bare nødvendig sproglig tilpasning, for at pointen kan trænge igennem? Så formen ikke spærrer for indholdet. Og hvornår er det en ufrugtbar uvilje mod at kalde en spade for en spade, som kan føre til, at vi tilslører både dommens alvor og evangeliets befrielse?

Når jeg en gang imellem får taget mig sammen til at tale om livets store risiko, har det slået mig, at jeg halvt ubevidst vælger ordet ”fortabelse” og ikke det, Jesus og andre vækkelsesprædikanter ofte brugte: ”Helvede”. Det sidste lyder sanseligt og som et torturkammer. Og jeg siger oftere ”skyld” end ”synd”, fordi jeg er bange for, at det sidste lyder sexfikseret. Måske er det klogt nok, og mange andre sprogvariationer kan komme i spil.

Men hvornår bliver ordvalget så mildt, at mennesker mister sansen for, at det er alvor? At i går, langfredag, forkyndte vi om et blodigt offer, der er det eneste, som kan give os dybt skadede mennesker reel tilgivelse. For tid og evighed. Og hvornår kommer vi – af frygt for at lyde fanatiske – til at skjule, at vi i morgen skal proklamere en sejr over døden, der alene kan give håb ved vores egne begravelser? Hvis altså påskedags hovedperson ikke vælger at returnere, før vi skal drage vores sidste suk.

Og tør vi stadig sige, at uden troen på ham er der ikke nogen tilgivelse og noget håb? Og dermed igen løbe risikoen for at såre. Jeg er nødt til at stille den slags spørgsmål til mig selv i min bestræbelse på ikke bare at være mild i formen, men også stærk i sagen. Og jeg stiller det vel at mærke ikke kun til Lars Sandbeck og andre, der har opgivet store dele af det bibelske budskab. Jeg stiller det til missionspræster og andet godtfolk, som ønsker at være tro mod Bibelen og bekendelsen.

Noget andet er, at jeg undertiden føler, at utydeligheden er blevet folkekirkelig norm. Som da jeg læste om den nye provst i Århus Vestre provsti, Karsten Høgild. I en tiltrædelsesudtalelse siger han: "Folkekirkens vigtigste rolle er at skabe rummelige fællesskaber, hvor man kan tale om både det største og det inderste i livet. Men folkekirken har også rigtigt meget at byde ind med i forhold til det liv, vi lever i dag – både det dystre som klimaangst, ensomhed og perfekthedskultur, men også alt det skønne, som kunst og kultur, livsoplysning og fejringer af fællesskabet."

De ord gør ikke en kat fortræd, men lyder som forordet til et aftenskoleprogram og afslører, at vi – uanset fløje i kirken – er nødt til at stille de spørgsmål, Susanne Staun og min kollega rejste.

Det handler næppe om at finde midten af vejen. Snarere om at køre i begge grøfter på én gang, så vi både er dristigt imødekommende og tydelige, med risiko for at såre. Altid for kærlighedens skyld.