Kina vil os ikke det bedste. Så hvorfor giver vi landet uhindret adgang til vores unge?

Prøv at kigge med over skulderen på en af de mange unge med en mobiltelefon groet fast i hånden. Tidligere sad de med et mobilspil. Nu om dage er det i lige så høj grad små, korte videoer "på højkant", der kigges på. Det kinesiske sociale medie Tiktok har fået enorm succes med formatet. Youtube og Instagram er siden hoppet med på moden.

Konceptet er enkelt. Man klikker på en video, der fanger ens opmærksomhed. Gider man den ikke mere, vifter man den opad med fingeren, og en ny dukker frem. Strømmen af de korte klip er uendelig. Man kan ikke selv vælge, hvilke klip der fremkommer, men blot fravælge videoerne med sit swipe. Skjulte algoritmer udvælger videoerne, hovedsageligt baseret på brugernes fravalg eller accept af tidligere videoer. Hvordan klippene udvælges påvirker ikke blot den enkelte bruger, men hele samfundet.

Påvirker samfundet? Det kan da være lige meget med de videoer, tænker de fleste nok. Og ja, hovedparten af videoerne er ligegyldige. Sports- og falden på halen-videoer, sjove sketches og smukke, unge kvinder, der danser i takt. Det har sikkert ikke den store betydning for andet end måske teenagepigers selvværd.

Blandt strømmen af videoer er der imidlertid også fra tid til anden yderst værdipolitiske klip. Har algoritmerne sat dig i bås som lidt højrelænende, ja, så får du debattørerne Jordan Peterson og Piers Morgan, der overlegent udraderer modsat tænkende. Indikerer dine swipes, at du er på modsatte fløj, så får du glæden af aktivisterne Greta Thunberg og Noam Chomsky, der lige så uimodsagt postulerer uangribelige sandheder.

Det er rytmen, med hvilken videoerne viftes bort, som afgør, hvad der efterfølgende serveres. I starten præsenteres du for lidt af hvert, men med algoritmernes totalovervågning af dine videovalg, af hvor i verden du bor, og af hvad du ellers har givet dem indsigt i, ja, så lærer de hurtigt at servere det, der suger dig allermest ind. Vis mig dine Tiktok-videoer, og jeg skal fortælle dig, hvem du er.

Så længe det blot var amerikanske it-giganter der leverede til fodertruget, handlede det især om at fastholde din opmærksomhed, levere mere eller mindre skjulte reklamer, og fore lommerne hos Facebook og Googles aktionærer.

Med Tiktok er det imidlertid det kinesiske kommunistparti, der drejer på algoritmernes indstillinger. Det samme étpartistyre, der smider muslimske mindretal i koncentrationslejre, der knægter Hongkong, ytringsfrihed, demokrati og alle former for borgerrettigheder. Der henretter systemkritikere og høster deres organer. Der rasler med sablen over for nabostaten Taiwan.

Skal det kinesiske styre kunne indhente utroligt detaljerede oplysninger om vore borgeres politiske og kulturelle valg? Og kunne påvirke vore unges værdier? For tag ikke fejl: Videostrømmene er holdningsbearbejdning i yderste potens. Her underholdes primært, men værdier og meninger påvirkes også i høj grad perfekt målrettet de enkelte brugere og deres politiske ståsted.

Tv, aviser og bøger former ikke længere holdningerne hos mange unge. Det gør i højere grad disse videoer med korte, letfordøjelige budskaber, uden rum for fordybelse eller argumentation. Perfekt tilpasset brugere, som hurtigt indkapsles i et ekkokammer afskærmet fra idéernes kampplads og således let manipuleres.

Det er slemt nok, at amerikanske værdier og modefænomener har direkte adgang til vores hjernebark. Får et regime som det kinesiske uhindret samme adgang, vil det i længden være yderst problematisk for vores åbne, demokratiske samfund.

Kina vil os ikke det bedste og skal ikke, i det skjulte, kunne levere polariserende og samfundsnedbrydende budskaber til os. Tiktok er nemlig ikke kun ligegyldig underholdning. Tiktok er også et fintfølende, målrettet instrument, med hvilket Kinas ledere kan analysere og påvirke os. Det skal de ikke have lov til.

Søren Dalsgaard er historiker og Business Analyst i Europa-Parlamentet.