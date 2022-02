Mere end nogensinde må kunsten og kirken formulere et alternativ til denne nihilisme, en modfortælling, der handler om håb. Mere kaos er ikke, hvad verden har brug for

Kirke- og kulturlivets genåbning kræver, at alle kridter skoene i håbet om en bedre verden

I både kirke- og kulturlivet er der bekymrede miner efter genåbningen. Har to års afbræk fra normal praksis ødelagt lyst og evne til at være sammen om ord, musik og billeder? Kultur er vaner, lyder en berømt formulering, og nu er vi alle eftertrykkeligt kommet ud af vanen med at besøge kirker og kulturhuse.