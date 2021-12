Kirke- og kulturminister: Hvad er julen og troen i en digital tidsalder?

”Tro er en privat sag”, har vi det med at sige. Men tidens mange overvejelser om tro får mig til at spekulere på, om noget nyt er ved at trænge sig på. At der måske er ved at indfinde sig en besindelse på noget væsentligt, skriver kirkeministeren i årets julekronik