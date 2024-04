Kirkeminister om værnepligten: Følte Flammen og Citronen en indre pligt i deres kamp mod nazismen?

Når jeg nu hører argumentet om, at værnepligten "stjæler" de unges tid, så er jeg uenig. Værnepligt er ikke at stjæle. Værnepligt er at bede raske unge mennesker om at tage et ansvar for friheden, skriver kirkeminister Morten Dahlin (V)