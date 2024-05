Kirkeminister: Folkekirken har brug for alle – og alle har brug for folkekirken

Vi er i et vigtigt valgår. Og det handler ikke om det snarlige EU-valg, men derimod menighedsrådsvalget, der er helt tæt på dit liv og dit lokalsamfund. På tværs af landet er der brug for, at flere frivillige kræfter træder til for at præge og løfte det lokale kirkeliv. For folkekirken har en væsentlig andel i at understøtte lokalsamfund over hele Danmark. Og her spiller menighedsrådet en meget vigtig rolle.

Menighedsrådsvalget holdes den 17. september. Men allerede den 14. maj er der et afgørende møde i alle landets sogne, hvor hele offentligheden har muligheden for at møde deres lokale kirke, høre om de aktiviteter og det arbejde, som laves for lokalsamfundet. Og ikke mindst er det også et orienteringsmøde for alle dem, som kunne have lyst til at bidrage med lokalt engagement og virkelyst.

For der er brug for alle kræfter i det vigtige arbejde med at præge indsatsen for den opgave, som løftes både socialt, kulturelt og kirkeligt i de enkelte sogne.

Som kirkeminister kunne jeg godt ønske mig, at det blev mere tydeligt for danskere, som ikke har en fast gang i kirken, hvad den kan give til lokalsamfundet. Og hvor meget man kan bidrage med til den sociale sammenhængskraft som medlem af det lokale menighedsråd.

Selvom det absolut er vigtigt, at et menighedsråd forholder sig til interne forhold i de enkelte kirker, så ville en endnu mere udadvendt og inkluderende tilgang til menighedsrådsarbejdet være godt i mine øjne. Unge mennesker orienterer sig på sociale medier og lever et andet liv. Og det liv skal også kunne spejles i de ting, som foregår i menighedsrådene.

At være en del af den lokale kirke giver også mulighed for at sætte lokale og individuelle præg på, hvordan alle de vigtige begivenheder, som danskere benytter sig af i folkekirken, markeres. Men også hvordan man hjælper socialt udsatte, laver kulturelle tilbud og arrangementer for børn og voksne.

Som samfund har vi brug for det lokale engagement. Vi kan faktisk ikke undvære det. Og vi skal blive bedre til at forstå og værdsætte de mennesker, som kan og vil gøre en forskel i de lokale fællesskaber.

Men hvad kræver det så af mig, hvis jeg gerne vil træde til i menighedsrådsarbejdet?

Ud over møder i menighedsrådet er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg og møder i sognet.

Og fra politisk side arbejder vi meget målrettet med, at det skal være lettere og sjovere at udføre det frivillige arbejde, så kræfterne bliver brugt på det vigtigste. Og ikke på administrativt bøvl.

Det er vigtigt at understrege, at valg til menighedsråd er for dem, der har lyst til at deltage. Meget af folkekirkens arbejde er i høj grad drevet af frivillighed. Og sådan skal det være. Det ligger i det historiske og selve det at være kirke.

Med den nye valgform er det blevet muligt at have en funktionsperiode på to i stedet for fire år, der hvor menighedsrådet ønsker dette. Målet er, at det kan være med til få kandidater til at melde sig, hvis man kun forpligter sig for en toårig periode.

Så mød op i din lokale kirke den 14. maj, hvor alle er inviteret til orienteringsmødet. Her bliver menighedsrådsarbejdet i den lokale kirke præsenteret, og der er mulighed for at stille spørgsmål til det siddende menighedsråd.

Morten Dahlin (V) er kirkeminister.