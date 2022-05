Kirkeminister: Man skal være varsom med at udlede politik af Bibelen

En af kristendommens kvaliteter er, at den ikke er en lovreligion. Protestantismen var på sin vis en protest mod at udlede politik af Bibelen, skriver Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen

Skal biskopper blande sig uden om politik og kan man udlede konkret politik af biblen?

De spørgsmål blev sat på spidsen for nyligt, da Jyllands-Posten ringede rundt til landets biskopper og bad dem forholde sig til regeringens planer om at etablere et modtagecenter for flygtninge i Rwanda. 5 ud af 10 biskopper svarede, at de syntes, at planerne var i strid med kristne værdier.