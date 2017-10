Kirkeminister: Trossamfundsloven er en sikring af religionsfriheden

Det er bestemt ikke kontrol og sanktioner, der er drivkraften bag lovforslag om trossamfund, skriver kirkeminister som svar på kritik

I DANMARK HAR VI religionsfrihed. Der skal være så gode vilkår som muligt for at praktisere den tro, man tilslutter sig, så længe det foregår på lovlig vis.

Vi kan i Danmark med rette være stolte af den lange tradition for religionsfrihed. Trossamfund uden for folkekirken er velkomne. Sådan er det fortsat. Det er en af demokratiets kerneværdier. Og det er et bredt flertal i Folketinget enige om.

Men det er besynderligt nok ikke det indtryk, lektor i praktisk teologi ved Københavns Universitet Hans Raun Iversen har fået af den kommende samlede lovregulering for trossamfund uden for folkekirken.

Han skriver i en analyse i Kristeligt Dagblad, at førstebehandlingen af lovreguleringen har efterladt ham med det indtryk, at det er kontrol og sanktioner, der er drivkraften bag lovforslaget.

Det ærgrer mig. For sagen er, at det hidtil har været meget forskelligt, hvilke rammer og vilkår trossamfundene har haft.

160 anerkendte trossamfund har opnået forskellige rettigheder – for eksempel vielsesbemyndigelse, skattefordele, ret til fradrag for bidrag fra medlemmerne og andre fordele, der følger af den officielle anerkendelse.

ET KLUDETÆPPE AF FORSKELLIG lovgivning og uskrevne regler har igennem årene ført til, at rettigheder og pligter ikke har været klare.

I virkeligheden betyder det, at når vi nu fortsat ønsker, at der skal være vide og lige gode rammer for at praktisere sin tro inden for demokratiets og de grundlæggende friheds-menneskerettigheders rammer, så skylder vi at få en gennemsigtig, klar og forståelig lovgivning.