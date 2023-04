Studerende: Kirken drukner i arrangementer for ikke-troende. Hvad med os, der allerede tror?

Vores folkekirke har aldrig været mere rummelig, fri og opdateret. Sjældent skal en ny tendens leve længe, før den er implementeret og en del af dagligdagen i kirken. I dag ser vi som kirke ikke længere skævt til nogen, uanset seksualitet, herkomst eller fortid. Herligt. Lad dette være kommet for at blive.

Men kirken er mere end rammer og flotte bygninger. Kirken er også mennesker. En institution som folkekirken bliver netop skabt af mennesker. Mennesker med en subjektiv tilgang og smag. Netop her bør en moderne kirke have moderne rammer.

De nuværende arbejdsbetingelser er skabt i en tid, hvor præsten ikke alene havde sit arbejde som et kald, vedkommende havde også dette kald af lyst. Nu er begrebet lyst forholdsvis personlig betinget, så vi ser derfor også mange forskellige tilgange til, hvordan præstegerningen forvaltes. Tilgange, der måske er blevet en tand for moderne. Forstået på den måde, at det er svært at få øje på selve kirken, men meget nemt at få øje på den individuelle præstation af den enkelte præst og dennes personlige formidling. Det er nok også de færreste danskere, der har tændt for debatprogrammer på tv uden at være stødt på en præst, der havde en mening om fodbold, benproteser eller børnefjernsyn.

Som aktiv kirkegænger og som et troende, kristent individ føler jeg mig til tider sparet væk. Sparet væk af hensyn til de mennesker, der ikke kommer i kirken. Eller mennesker, der kan mangfoldiggøre nogle præsters gerninger og selvbillede. Sparet væk, fordi kirken skulle noget andet den dag end at være kirke.

Artiklen fortsætter under annoncen

I skrivende stund læser jeg på Vesterbros kirkers hjemmeside. På forsiden er der seks annoncerede arrangementer i alt. Ud af de seks er der et enkelt arrangement, der har en kirkelig relation, det er en familiegudstjeneste med overskriften ”Sansespilopper”. Hvorfor er der ikke bare ét eneste arrangement for sørgende mennesker eller søgende mennesker? Hvorfor skal alt være for mennesker, der ingen relation har til kirken?

Forestil dig, at en fodboldklub gjorde det samme: ”Her i fodboldklubben er vi åbne over for alt, vi er bare ikke så begejstrede for det der fodbold.”

Guds mangfoldighed har sejret sig ihjel. Sejret så meget, at moderne teologi i mangfoldighedens navn har fyret Gud.

Mark Olesen Jensen er lærerstuderende.