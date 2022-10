Kirken er ikke blot et spejl af samfundet

I "Gudstjeneste" på DR 2 fortalte Søren Abildgaard, at det ikke var et mål i sig selv, ”at folkekirken skulle være en én til én-afspejling af det omgivende samfund”

Menighedsrådsmedlemmerne er selvfølgelig en broget flok, og kværulanter og intrigemagere findes alle vegne, men deres indsats er generelt prisværdig og alt for upåagtet. Det er Jesus, som siger, at ”den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn”. Hvad så med dem, som giver sig tid til at sidde i menighedsråd, fordi kirken er deres og Guds? De giver dog noget mere end et bæger koldt vand.

Og Søren Abildgaard er en myndig lægmand af rang og besindighed, som ikke farer ud med blind reformiver, hver gang der ytres en kritik af folkekirken. Han viste også sans for, at Guds hus er mere end et modehus, da Sofie Østergaard fortalte, hvordan hun ofte havde erfaret, at folkekirkens prædikanter talte ind i hendes liv og hverdag, men at hun samtidig ikke kunne få visse folkekirkelige kredses modstand mod kvindelige præster til at harmonere med den nutidige relevans.