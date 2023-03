Vi bliver kaldt naive. Men det kristne menneskesyn går hånd i hånd med at hjælpe stofbrugere

For 10 år siden – i marts 2013 – åbnede vi i Kirkens Korshær et stofindtagelsesrum i Odense. Det var det første af sin slags i Danmark uden for København. Sidenhen har vi også åbnet stofindtagelsesrum i Aarhus og Vejle, og i dag driver vi tre ud af de fem stofindtagelsesrum i Danmark.

Som korshærschef bliver jeg indimellem spurgt, hvorfor en organisation som Kirkens Korshær, som bygger på folkekirkelige værdier, lægger adresse, personale og navn til stofindtagelsesrum. Nogle kalder os endda naive kristne.

Mit svar er altid klart: Det gør vi, fordi det er vores menneskelige pligt. Fordi det er Kirkens Korshærs opgave at være der for nødstedte mennesker her til lands, der har brug for vores hjælp.

Fordi vi har en grundlæggende tro på, at alle mennesker har umistelig værdi. En værdi, der aldrig nedskrives af evnen til at kunne tage vare på sig selv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med vores stofindtagelsesrum hjælper vi nogle af de mennesker i Danmark, der har det allerværst. Mennesker, der lever kaotiske og farlige liv på kanten af samfundet. Med vores stofindtagelsesrum sikrer vi glimt af lys og varme i mørket. Vi giver et værdigt alternativ til de umenneskelige forhold, som mange fixer under på gaden.

Grundlæggende handler det ikke om, hvorvidt de mennesker, der kommer hos os, indtager stoffer. Det handler om, under hvilke forhold de gør det.

Med stofindtagelsesrum tilbyder vi forhold, som er trygge, skadesreducerende, og som redder liv. Der er styr på hygiejnen. Og personalet i stofindtagelsesrummet kan vejlede og hjælpe til et så sikkert stofindtag som muligt, for eksempel udlevering af rent værktøj eller hjælp til at scanne for brugbare vener. Samtidig har personalet mulighed for at give modgift, ilt og med det samme ringe 112 i tilfælde af forgiftninger og overdoser.

Vores stofindtagelsesrum sikrer ganske enkelt værdige forhold for stofbrugere. For i Kirkens Korshær ser vi ikke en stofbruger komme ind ad døren til vores stofindtagelsesrum. Vi ser Jørgen, Peter og Mette. Hele mennesker på godt og ondt, med glæder og sorger, udfordringer og bekymringer, håb og drømme. Vi møder dem med nærvær, omsorg og respekt. Og vi møder dem i øjenhøjde uden fordømmelse – også når de ligger ned.

Når vi gør det, så opstår der en enestående mulighed for at skabe en relation. Og det er netop relationen, der sikrer udgangspunktet for at tage det næste skridt sammen. Når mennesket over for os ønsker det, bygger vi bro til sagsbehandlere, sundhedsvæsenet og rusmiddelbehandling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og vi kæmper videre for flere stofindtagelsesrum landet over. De sikrer mere værdighed. Redder flere liv.

Vores arbejde med stofindtagelsesrum bunder i det afgørende afsæt for alt arbejde i Kirkens Korshær: omsorgen for det dyrebare menneskeliv og de folkekirkelige værdier. Menneskers ligeværdighed og forpligtelsen til, at vi tager os af hinanden.

Sådan har det været, siden vi for 10 år siden åbnede det første stofindtagelsesrum – og sådan bliver vi ved med at se det. Og vi bliver ved, fordi det er vores pligt. Fordi hvert enkelt menneske er skabt i Guds billede og som et sådant fuldkommen umisteligt og uendeligt værdifuldt.

Alle mennesker fortjener værdighed.

Jeanette Bauer er chef for Kirkens Korshær.