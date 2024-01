Kirkens Korshær: Vend blikket mod gadens folk i vinterkulden

Vinteren har for alvor meldt sin ankomst i Danmark. Termometeret afslører isnende kulde og minusgrader, der bider. Vinden skærer gennem marv og ben. Og sådan vil det fortsætte mange uger endnu.

For de fleste mennesker betyder det, at vi rykker indenfor i varmen. At vi finder stearinlys og uldsokker frem, skruer op for radiatoren og hygger med en kop dampende te. Men det er ikke alle, som så let kan flygte fra det barske vintervejr.

For så smukt som vejret kan være i kulde og frost, så meget desto mere ubarmhjertigt er det for gadens folk. 5789 mennesker lever i hjemløshed i Danmark, hvoraf 535 sover på gaden. Dem må vi for alt i verden ikke glemme.

I Kirkens Korshær arbejder vi for, at hjemløshed i Danmark bliver en historie fra gamle dage. Det kræver, at hjælp og hjem bliver prioriteret politisk. Men i denne kolde tid er der også akut brug for, at vi alle sammen udviser ekstra hjertevarme.

Vi taler om mennesker, som er nødsaget til at tilbringe de fleste vågne timer ude i det danske vintervejr. Mennesker, som ikke har et hjem, hvor de kan tørre overtøjet og våde sokker. Som ikke kan få varmen under et tæppe på sofaen. Som konstant må holde fokus på overlevelse – det næste måltid og et tørt og varmt sted at sove.

I Kirkens Korshær arbejder vi på at få så mange som muligt indenfor i varmen – og vi afviser ikke nogen. På vores varmestuer tilbyder vi mad, varme og ro i dagtimerne. Og når vintermørket sænker sig, sikrer vores natvarmestuer, herberger og nødovernatninger mulighed for en seng at sove i, lidt at varme sig på, tryghed og ro. Så ingen skal sove udenfor, når jorden er frossen.

For det er farligt at sove ude i kulden, som den er nu. Særligt hvis man er påvirket af rusmidler og ikke mærker minusgradernes nødkøling af kroppen. Derfor er der brug for, at vi alle sammen er ekstra agtpågivende.

Hvis du ser et menneske, der er faldet i søvn udenfor, så tag kontakt, og tilbyd hjælp til at finde et sted med varme. Særligt i storbyerne er der forskellige muligheder for overnatning. I København har vi i Kirkens Korshær for eksempel nødovernatning i Kapernaumskirken, Hellig Kors Kirke og på vores herberg i Hillerødgade.

Du kan også hjælpe ved at donere vintertøj. Måske du har købt en ny vinterjakke og har ikke længere brug for den fra sidste år? Soveposer, skiundertøj, huer og varmt tøj gør også en stor forskel. Undersøg, om der er et socialt arbejdssted nær dig, hvor du kan aflevere disse ting.

Sidst, men ikke mindst, kan en snak også være guld værd og sikre glimt af lys i mørket. Nogle har en tendens til at vende blikket bort i mødet med et menneske i hjemløshed. Foran supermarkedet, på stationen eller et helt tredje sted. Men øjenkontakt og et “god dag” eller “hvordan har du det?” har betydning. Alle mennesker har brug for at blive set og anerkendt.

Den danske vinter er lang og kold. Lad os i fællesskab finde hjertevarmen frem og gøre, hvad vi hver især kan, så den bliver lidt kortere og mildere for dem, den rammer hårdest.

Jeanette Bauer er chef for Kirkens Korshær.