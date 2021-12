Kirkens stemmer skal ruste sig i medierne

Det mening at vedtage, at kirken er noget af det sidste, der i et samfund kan undværes, skriver Sørine Gotfredsen

Jeg anede nok, at vi kunne ende her. Her ved punktet, hvor politikerne har taget delvist ved lære af sidste år og nu lader kirken i julefred, mens det meste af kulturlivet må lukke på grund af stigende smittetal. Det kan man finde enten naturligt eller mærkeligt, og kommunikations- og erhvervskvinde, Anna Thygesen, stod som ugens gæst i P1-programmet ”Bagklog” i lørdags for det sidste standpunkt. ”En mærkelig vægtning” kaldte hun det, og Anne Thygesens holdning vil i de kommende dage være udbredt. Derfor skal kirkens stemmer ruste sig. Nu. For hvorfor må kirken gennemføre gudstjenester, når så meget andet må lukke? Spørgsmålet kan føre til to reaktioner, og jeg er tilhænger af dem begge.