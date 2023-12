Kirkeordfører: Der er sket et skred i børns respekt for autoriteter

Tirsdag den 12. december læste jeg en interessant artikel i Kristeligt Dagblad. Den blotlagde en stor udfordring, som mange af landets præster døjer med: uvorne, uopdragne og udfordrende konfirmander.

Lad mig begynde med at slå fast, at de fleste konfirmander naturligvis opfører sig godt. Men desværre er der et stigende mindretal, der gør hverdagen tiltagende sværere for landets præster. Alle landets 10 stifter melder ifølge artiklen om stigende problemer med uro, hård tone blandt konfirmanderne samt børn, der kræver særligt fokus.

Det er meget nemt at fremstå som en sur gammel mand, så lad mig slå fast, at jeg ikke bilder mig ind, at børnene i 1960, 1980 eller 2000 kun sad musestille og lyttede intenst, når de var til præst. Børn er børn, sådan er det.

Men min – og mange andres – fornemmelse er, at der er sket et skred. Jeg har selv talt med en bekendt, der er fodboldtræner, og som også melder om stigende udfordringer med børn, som har svært ved at lytte og respektere fællesskaber.

Jeg er selv uddannet folkeskolelærer, så jeg har også mærket den udvikling på min egen krop: at børn har det sværere og sværere med autoriteter, fordi deres forældre ikke har klædt dem godt nok på, når det kommer til at opføre sig ordentligt. Samtidig er der for mange forældre, der har svært ved at se indad og tage ansvar for deres børns dårlige opførsel. ”Hvorfor dit, hvorfor dat,” lyder forsvaret fra forældrene ofte – løst oversat, selvfølgelig.

I min optik bør vi holde fast i forældrenes og det fælles ansvar for at lære vores børn og unge om mødet med andre mennesker.

Desværre taler udfordringerne med konfirmanderne ind i en større megatrend: at for mange forkaster fællesskaber, bliver ligeglade med andre og opfører sig, som om de er direktører for en enkeltmandsvirksomhed, der skal jorde deres nærmeste konkurrenter.

Det er naturligvis svært at tage livtag med den megatrend bare lige sådan. Men når det kommer til konfirmanderne, synes jeg, at det er positivt, at folkekirken vil tilbyde mere uddannelse til præsterne. Det er jeg selv stor tilhænger af.

Samtidig er udfordringen med udfordrende konfirmander noget, jeg som kirkeordfører kommer til at holde fokus på den kommende tid. For hvis vi fra politisk hold, på en ordentlig måde, kan være med til at understøtte præsterne og deres undervisning, så vil jeg gerne være med til at se på potentielle tiltag.

Kim Aas er kirkeordfører for Socialdemokratiet.