Kirkeordfører: Folkekirken er alles. Derfor skal vi på Christiansborg lytte nøje til kirkens stemmer

De fleste borgere i Danmark er medlemmer af folkekirken. Derfor spiller den en rolle for vores værdier, vores traditioner, vores tro og håb. Og ikke mindst for vores lokale sammenhængskraft. Uanset om man kommer som flygtning fra Ukraine eller som konfirmand fra Sdr. Omme, så er folkekirken et aktiv i lokalsamfundet.

Hvor skolen, købmanden, plejehjemmet og pizzeriaet er lukket, er der stadig en folkekirke. Hvor storbyen larmer og har alle de tilbud om tro og livsopfattelse, man kan tænke sig, er folkekirken alligevel massivt til stede med masser af nærvær.

Alle ved, hvad en kirke er. Medlem eller ej.

Folkekirken fortæller om det evige på en måde, der sætter vores eget liv i perspektiv. Her er en ro, refleksion og eftertænksomhed, som vores samtid skriger på. I dag går det hele for stærkt, og mange smides af samfundets karrusel.

Kirkens budskab er et andet: Tag den med ro, stop op, og mærk verden. Her er et fællesskab, der aldrig handler om, hvordan du ser ud, eller hvad du kan og ikke kan. Her er alle mere end velkomne, som de er. Og kirken bliver stående, når alt andet ramler. Robust, stabil og til rådighed.

Folkekirken har et væld af tilbud lige fra pilgrims- og kirkegårdsvandring over moderne musikgudstjenester, foredrag, fællesspisning og babysalmesang. Velfærdssamfundet må og skal løfte sin del, og vi må aldrig overlade kernevelfærden til frivillige kræfter, men det fællesskab og de muligheder, der ligger i folkekirkens lokale forankring, er af enorm værdi, når det sociale sikkerhedsnet bliver strikket med for store masker, og mennesker er i fare for at falde ud i mistrivsel og ensomhed.

Sorg-, børne-, mande-, skilsmissegrupper, grupper for gravide og for mennesker, der har brug for at samles op, når samfundets øvrige kasser ikke er formet efter mennesker, men efter systemer. På en lang række områder har folkekirken en unik mulighed for at gøre en forskel tæt på, hvor mennesker lever og bor. Vi skal sikre, at folkekirken har de rammer, der bedst gør den til et aktiv for enhver, der måtte have brug for kirken.

Og selvom folkekirken altid er til debat, er det vigtigt, at den ikke bliver en kastebold mellem skiftende regeringer og den politiske tidsånd. Det er vigtigt, at vi i Folketinget lytter til folkekirkens cirka 1600 menighedsråd, de godt 2000 præster, provster og biskopper og de omtrent 10.000 kirkelige medarbejdere, når der skal tages beslutninger på folkekirkens område.

Så når der kommer klar besked fra 10 biskopper om, at vi godt kan afskaffe undtagelsesparagraffen, som gør det muligt at fravælge præster med et bestemt køn, så bør vi lytte og handle på det.

Når der kommer klar besked om, fra hele det kirkelige landskab, at vi skal gå i dialog om store bededag og kirkens indre anliggender, så bør vi lytte og handle på det.

Når der kommer klar besked om, at der skal gøres noget fra Christiansborg for at fremtidssikre kulturarven og forenkle reglerne yderligere, så bør vi lytte og handle på det.

Og når store dele af det kirkelige landskab ønsker større indflydelse på egne forhold, så bør vi lytte og handle på det.

Politiske fløje må aldrig tage patent på folkekirken – det er folkekirken ikke tjent med. Den skal være fri af partipolitik og være en bred, rummelig og tilgængelig kirke, hvor åndsfrihed og medmenneskelighed kommer før smålige partipolitiske kampe. Og desuden er det en central del af det evangeliske budskab, at der ikke er forskel på mennesker i Guds øjne. Her er vi alle lige meget værd, og her kan ingen påberåbe sig at have førsteret.

Folkekirken er vi sammen om. På kryds og tværs. Men det er Folketinget, der kan tage de store beslutninger på folkekirkens vegne, indtil vi tør give folkekirken en større indflydelse på egne forhold. Og her er vi i SF mere end klar til at lytte til folkekirkens menighedsråd, ledelse og ansatte og hører gerne om, hvor skoene trykker, så vi kan sikre, at folkekirken også spiller en rolle fremadrettet. Det har folkekirken brug for, og det har hele samfundet brug for.

Theresa Berg Andersen er medlem af Folketinget og kirkeordfører for SF.