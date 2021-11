Kirkeordfører: Julegudstjenesterne må for guds skyld ikke blive aflyst

Over 75 procent af befolkningen er færdigvaccineret. Selvfølgelig kan vi mødes og synge de smukke salmevers sammen. Og det bliver vi nødt til at få kommunikeret klart og tydeligt, skriver Birgitte Bergman, kirkeordfører for De Konservative

I år må julen ikke bukke under for corona. Selvfølgelig skal vi lytte til sundhedsmyndighederne, men vi bliver nødt til at sikre, at julehyggen ikke drukner i usikkerhed og mangelfuld kommunikation. Når det kimer til julefest, skal danskerne være velkomne til julegudstjeneste. Det må kunne lade sig gøre. Derfor mener vi i Det Konservative Folkeparti, at det bør være en klar politisk prioritering at gardere folkekirken mod pludselige restriktioner og spontane aflysninger. Coronasituationen er ikke længere ny. Det må være muligt at forberede sig ordentligt, så julen kan blive tryg og glædelig.