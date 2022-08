Klager danskerne for meget? Vi klager over naboen, skolelæreren og mekanikeren

Vi klager, når vi har fået dårlig eller forkert behandling af skolelæreren, politibetjenten eller sygeplejersken, eller når vi har købt et produkt, der ikke virker. Når vi er uenige i en offentlig afgørelse, og hvis vi synes, vi har betalt for meget for en sløj pastaret på en restaurant eller ved mekanikeren. Og noget tyder på, at vi klager mere og mere.

Der findes ingen national opgørelse af udviklingen i antallet af klager, men mange offentlige instanser oplever et klageboom i disse år. Forbrugerombudsmanden modtog i 2020 og 2021 flere henvendelser fra utilfredse borgere, end nogensinde før, og siden Den Uafhængige Politiklagemyndighed blev oprettet i 2012, er antallet af henvendelser steget med 84 procent.