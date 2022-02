KLF-generalsekretær: DR prioriterer sport over Gud

DR svigter sin public service-forpligtigelse ved at prioritere Vinter-OL over "Morgenandagten" og gudstjenester, mener generalsekretær for KLF, Kirke & Medier

Når DR under De Olympiske Lege igen vælger at fjerne "Morgenandagten" fra DR 2 (som Kristeligt Dagblad beskrev den 9. februar), fjerne gudstjenesten fra DR 1 og flytte gudstjenesten på DR 2, afslører det en forfejlet prioritering. Sport bliver Gud for DR.

DR skulle gerne have noget for alle danskere, men når der er sport i farvandet, v. Det er langt fra alle danskere, der lever og ånder for sport. Derfor bør DR som public service-medie have et alternativ til dem, der ikke vil se sport. Lad DR 1 sende OL, og hold DR 2 garanteret OL-fri!

Beslutningen om at lade OL dominere både DR 1 og DR 2 er desuden et udtryk for manglende situationsfornemmelse. Endelig er kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen kommet med et udspil til medieforhandlingerne, hvor DR's profil som public service-medie gerne skulle stå poleret og velfriseret. Men DR vælger at råbe fra hustagene: Vi er en sportskanal!

”DR er en kulturbærende del af det danske samfund” og ”har til opgave at styrke sit tilbud vedrørende kulturelle, demokratiske og historiske grundværdier”. Sådan beskriver den gældende public service-kontrakt DR's profil. Sport kan sagtens indgå og bør også indgå i sendeplanen, men sport må aldrig – som det sker nu – løbe med al opmærksomheden, for så svigter DR sin public service-forpligtelse.