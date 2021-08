Klimaalarmen er gået. Lad håbets klokker ringe for klimaet

Mandag præsenterede FNs klimapanel IPCC en ny og dyster klimarapport, der bør få alle alarmklokker til at ringe. FN’s klimarapport er den videnskabelige hjørnesten inden for klimaforskning og tager i bogstaveligt forstand temperaturen på klodens tilstand. Og denne gang er rapporten virkelig bekymrende læsning. Med mulige temperaturstigninger på tre-fem grader vil store dele af kloden blive ubeboelig. Det vil føre til markante havvandsstigninger, der vil være katastrofale for mennesker og de fleste andre levende organismer. Selv med de optimistiske scenarier, hvor den globale temperaturstigning ikke overstiger 1,5 grad, risikerer vandet at stige med to-tre meter på sigt.