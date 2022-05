Konfirmanders manglende viden om tro er ikke kun kirkens ansvar. Det er også forældrenes

Kirken forpasser sin chance for at lære de unge om moral og etik, skriver Micha Fuglede i avisen den 23. maj. Kritikken er fuldt berettiget, men der er to steder, hvor Micha Fuglede alligevel rammer helt ved siden af, skriver cand.theol.

Når man træder ind ad døren til konfirmationsforberedelse efter at have haft en opvækst uden kirkegang eller søndagsskole, er der ikke noget at sige til, at man som Micha Fuglede her i avisen den 23. maj citerede sin søn for, oplever det som at være med i et spil, hvor man ikke har fået reglerne.

Den kritik, Micha Fuglede derefter retter imod en præst og en kirke, som ikke griber chancen for at undervise konfirmanderne i kristendommens indhold, virker fuldt berettiget, men der er to steder, hvor Micha Fuglede alligevel rammer helt ved siden af.

For det første er kristendommen ikke et værdisæt, og derfor kan undervisning i kristendom ikke reduceres til etik og moral. Micha Fugledes forslag om at udforme undervisningen som en slags Mads og Monopolet kunne muligvis fungere i Humanistisk Samfunds regi, men kristendommen er noget andet og mere. Kristendom handler om at stå i en livsrelation til den almægtige gud. Ligesom kærlighed ikke er noget, der kan læres gennem teoretiske overvejelser, sådan kan troen det heller ikke. Både troen og kærligheden må udspringe af levet liv.

Det andet, Micha Fuglede overser er derfor, at det først og fremmest er hende selv, der har fejlet. Hun valgte selv at bære sin søn til dåben og på hans vegne sige ja til at indgå pagt med Gud. Hun lod præsten tegne korsets tegn for hans ansigt og hans bryst til vidnesbyrd om, at han skulle tilhøre den korsfæstede og opstandne, og hun blev formanet til at oplære sin søn i den kristne tro. Kort sagt meldte hun ham selv til det spil, som han cirka fjorten år senere ikke kender reglerne til. Opgaven med at lære ham reglerne var derfor også hendes. Kirken skulle måske i højere grad have tilbudt sin hjælp, men ansvaret var hendes.

Folkekirken ser de fleste steder ud til at have opgivet tanken om at være samlingssted for et levende Guds folk og har i stedet slået sig til tåls med at være kulturhus. Søren Stidsen Cand.theol.

Jeg tror dog samtidig, at det er rigtigt, at folkekirken i vidt omfang svigter opgaven med at oplære børn og unge i den kristne tro. Ethvert sogn burde have en søndagsskole, hvor børnene kan høre bibelhistorie, synge, bede og lære grundlæggende troslære, hvad enten den nu foregår om søndagen, når forældrene alligevel går i kirke, eller på en hverdag.

Der burde være tilbud til teenagere efter konfirmationen, så de ikke bare efterlades, når de er konfirmeret, men får mulighed for at lære mere om deres himmelske far, når de i konfirmationen har bekræftet pagten med ham. Folkekirken ser de fleste steder ud til at have opgivet tanken om at være samlingssted for et levende Guds folk og har i stedet slået sig til tåls med at være kulturhus.

Virkeligheden er desværre også, at folkekirken ofte er holdt op med at tilbyde kristent fællesskab og undervisning, fordi størstedelen af befolkningen ikke er interesserede. Ligesom Micha Fugledes søn er de fleste af landets konfirmander ikke klar til at begynde på den konfirmationsforberedelse, som skal være afslutningen på barndommens oplæring i den kristne tro, for den oplæring har de aldrig fået, og det ansvar påhviler først og fremmest forældrene, når de vælger at lade deres barn døbe. Det kommunikerer folkekirken bare ikke særlig tydeligt, for man kan jo ikke stille krav til forældrene for at døbe deres børn, kan man?

Søren Stidsen er cand.theol.