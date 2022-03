Konservativ politiker: Danmark bør aktivt støtte undersøgelse af Putins mulige krigsforbrydelser

Statsminister Mette Frederiksen (S) kom for nylig i sin tale ved en demonstration i Kristianiagade med et markant billedsprog om den russiske præsident, nemlig at et jerntæppe bør omslutte ham. Det kan følges op af et andet billede. Udsigten til, at en fængselsdør i den hollandske by Haag måtte lukke sig bag Vladimir Putin.

