Konservativ rådmand om nedslående sundhedsundersøgelse: Unge savner meningsfulde fællesskaber

I sidste uge offentliggjorde Sundhedsstyrelsen den store undersøgelse "Danskernes Sundhed". Det er fjerde gang siden 2010, der bliver udført en stor, landsdækkende kortlægning af danskernes sundhedstilstand. Desværre er resultaterne ret deprimerende.

Væsentligt flere danskere har det mentalt dårligt, er stressede, har søvnproblemer, spiser usundt og er overvægtige. Det er med andre ord gået den helt forkerte vej med danskernes sundhed de senere år. Selvom vi faktisk ryger og drikker mindre, har vi fået det dårligere.

Ikke mindst den mentale sundhed er et stærkt stigende problem, for begge køn og i samtlige aldersgrupper. Hver sjette dansker over 16 år har et dårligt mentalt helbred. Allerhårdest ramt er de helt unge kvinder mellem 16 og 24 år, hvor mere end hver tredje har mentale udfordringer som angst, uro, nervøsitet, søvnbesvær og stress. 52 procent af unge kvinder i 16-24-års alderen føler sig stressede, og det er mere end en fordobling siden 2010.

Selvfølgelig spiller coronanedlukningen sandsynligvis ind her, men det virker alligevel som om, der er sket en signifikant forværring i danskernes mentale helbred i det seneste årti.

Det er noget, vi må tage meget alvorligt. Både i den nationale sundhedspolitik og i kommunerne, som i stigende grad også arbejder med sundhed og har strategier på området, hvor det er oplagt at skærpe fokus på mental sundhed markant. Sundhed er meget mere end fravær af sygdom, og vi ved, at menneskers fysiske og mentale sundhed hænger tæt sammen.

Jeg er ikke i tvivl om, at den forringede mentale sundhed handler meget om, at mange mennesker, ikke mindst mange unge, oplever meningsløshed i tilværelsen. De mangler en forankring i stærke, meningsfulde fællesskaber, hvor de får gode oplevelser sammen med andre.

I stedet presses de hele tiden af en perfekthedskultur, hvor de blandt andet gennem konstant bombardement fra sociale medier bliver præsenteret for en kunstig virkelighed, hvor de og deres kontakter kappes om at give et falsk - eller ihvertfald helt utilstrækkeligt - billede af, hvordan livet kan være en konstant parade af succeser.

Gennem nye og gamle medier bliver de unge bibragt et falsk billede af, at de kan blive til hvad som helst, og at de hver især er fuldkommen unikke. Men lykken ligger ikke i at tro, at vi hver især kan blive superstjerner, den ligger i at være forankret i sit eget liv og den kultur og virkelighed, vi er født ind i.

I uddannelsessystemet presses der helt tiden på for at få flere formelle kompetencer inden for fag, som er direkte målbare og omsættelige på arbejdsmarkedet, mens traditionelle dannelsesfag nedprioriteres og ikke rigtig regnes for noget, selvom det ofte er dem, der skaber mening og forankring i tilværelsen og giver os en forståelse af, at vi ikke er universets midtpunkt, men en del af større, meningsfulde sammenhænge.

Men hvad kan vi gøre ved det i fællesskab? Vi kan arbejde for, at flere mennesker får mulighed for at noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre, og at skærmene, som ofte skaber ensomhedsfølelse og utryghed, kommer til at fylde mindre i vores liv - blandt andet i skolerne.

Kultur- og fritidslivet, foreningerne og kirkerne sidder hver især med stærke redskaber til at blive en del af løsningen, og mange af dem kan række ud til flere, end de gør i dag.

Vi ved blandt andet fra flere undersøgelser, at kultur har en stor betydning for vores mentale sundhed, og at det faktisk er muligt at dokumentere, at fællesskaber gennem kulturtilbud kan have en markant positiv effekt for menneskers trivsel. Det samme gælder for idræt, ligesom det utvivlsomt også kan have en positiv effekt på psyken at være en aktiv del af et trossamfund.

Det traditionelle sundhedsvæsen kommer ofte til kort, når vi taler om den mentale sundhed, men der er andre stærke aktører, som kan sidde med relevante løsninger på dette store samfundsproblem.

Nikolaj Bøgh (K) er rådmand og formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Frederiksberg Kommune.