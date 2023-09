Koranloven er nødvendig. Men det store problem er den udbredte islamofobi

I et samfund, hvor ytringsfrihed er en hjørnesten, er det vigtigt at huske, at frihed også bærer et ansvar. Dansk Muslimsk Union (DMU) har med stor interesse fulgt det nyligt fremlagte lovforslag, der sigter mod at beskytte genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund mod offentlig forhånelse eller utilbørlig behandling.

Vi lever i en tid, hvor polarisering og intolerance synes at være på fremmarch. De gentagne koranafbrændinger foran moskéer, især dem siden årsskiftet, er ikke blot en forhånelse af en bog, men en direkte provokation mod en hel befolkningsgruppe. Med 253 anmeldte demonstrationer med bog- og flagafbrænding på halvanden måned, hvilket svarer til seks hændelser om dagen, er det klart, at der er et presserende behov for handling.

Dansk Muslimsk Union hilser lovforslaget velkomment, især da det opfylder vores tre hovedkrav: Det gælder alle offentlige steder, alle hellige skrifter er omfattet, og forbuddet begrænser sig ikke kun til afbrændinger.

Men et forbud er kun en del af løsningen.

Det underliggende problem er manglen på tolerance og forståelse i et multikulturelt samfund. For at adressere dette bør der være en national oplysningskampagne, der informerer borgerne om lovens indhold og formål. Dette vil fremme forståelse og respekt mellem forskellige religiøse grupper. Derudover bør der være klare retningslinjer for, hvordan loven håndhæves, især i de digitale rum, hvor forhånelse og utilbørlig behandling ofte finder sted.

Mens loven kan sætte grænser, bør der også være en indsats for at fremme dialog og forståelse mellem forskellige religiøse og kulturelle grupper. Dette vil hjælpe med at bygge broer og mindske behovet for lovgivning i fremtiden.

Vi lever i en digital tidsalder, og det er vigtigt at sikre, at loven også dækker digitale platforme. Der bør være klare retningslinjer for, hvordan digitale platforme som sociale medier skal håndtere overtrædelser.

Koranafbrændinger og andre utilbørlige handlinger er uden tvivl udtryk for islamofobi. Islamofobi er ikke blot en frygt eller fordom over for islam og muslimer. Det er en kompleks og dybt rodfæstet form for diskrimination, der påvirker tusindvis af mennesker i Danmark dagligt. Denne form for fordom er ikke kun begrænset til ekstreme handlinger som koranafbrændinger. Den manifesterer sig også i subtile former som skæve blikke, mistænkeliggørelse og forudindtagede holdninger.

Mange muslimer føler sig ofte som fremmede i deres eget land, uanset hvor mange generationer de har boet her. Dette er ikke kun skadeligt for de berørte individer, men også for samfundet som helhed. Når en del af befolkningen føler sig marginaliseret og udelukket, går vi glip af deres bidrag, deres stemmer og deres potentiale.

En national handlingsplan mod islamofobi er ikke kun nødvendig for at beskytte Danmarks muslimske mindretal, men også for at styrke vores nationale sammenhængskraft og sikre, at alle borgere føler sig værdsatte og inkluderede. En sådan handlingsplan ville ikke kun være forebyggende, men også prognoseforbedrende, idet den både ville adressere de nuværende udfordringer og forhindre fremtidige udfordringer i at opstå. Vi opfordrer regeringen til at sikre, at denne handlingsplan mod islamofobi er på plads inden FN's internationale dag for kamp mod islamofobi den 15. marts.

Afslutningsvis vil vi gerne udtrykke vores taknemmelighed over for Justitsministeriet for at inddrage Dansk Muslimsk Union i processen med udformning af lovforslaget. Vi har nu taget vigtige skridt sammen mod at beskytte religiøse minoriteters rettigheder i Danmark. Vi håber, at vores feedback i form af høringsforslaget vil blive taget i betragtning, når lovforslaget behandles yderligere.

Vi opfordrer alle danskere til at deltage i denne vigtige dialog. Kun gennem forståelse og respekt kan vi sikre et samfund, hvor alle føler sig værdsatte og beskyttede.

Urfan Ahmed er talsmand for Dansk Muslimsk Union.