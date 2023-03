Længere straffe afskrækker ikke kriminelle. Men kortere straffe kan løse fængslernes problemer

Efter at en af deres kolleger blev overfaldet af en indsat med et stikvåben i midten af februar, bragte flere nyhedsmedier et opråb fra danske fængselsbetjente, hvori de (igen) gjorde opmærksom på den stadigt større risiko, de udsættes for, når de går på arbejde. En af grundene til, at dette problem er opstået, er, at der simpelthen ikke er nok fængselsbetjente i de danske fængsler.

Et andet problem er, at de danske fængsler er overbelagte. Ifølge et svar givet til Folketingets retsudvalg den 1. marts forventer kriminalforsorgen en belægning på 101,7 procent i 2023. En af de vigtigste grunde til, at fængslerne er overbelagte, er, at de personer, som bliver dømt for kriminalitet, i tiltagende grad bliver idømt længere fængselsstraffe end tidligere. Ud over at disse to forhold gør de danske fængsler til utrygge arbejdspladser, betyder det også ifølge fængselspersonalet selv, at de har for lidt overskud til at udføre en af deres kerneopgaver, nemlig at forsøge at hjælpe de dømte ud af deres kriminelle løbebane.

Man kan naturligvis forestille sig mange forskellige forslag til, hvordan man sikrer, at de danske fængsler er både sikre arbejdspladser og i højere grad sikrer en solid indsats for at rehabilitere de indsatte. En mulig måde er at uddanne flere fængselsbetjente – noget som der da også arbejdes henimod netop nu. Men en åbenlys anden mulig måde at imødegå problemerne på, er, at man i betragteligt lavere grad, end det er tilfældet i dag, benytter fængsel som en straf for lovovertrædelser.

Dette kunne inkludere såvel kortere fængselsstraffe samt helt at erstatte nogle fængselsstraffe med alternativer såsom fodlænke, bødestraf eller behandling. Færre indsatte, der sidder inde i kortere tid, kan med rimelighed antages at reducere det samlede antal indsatte. På den måde bliver det sikrere for de fængselsansatte at gå på arbejde, og det forbedrer chancerne for, at de kan løse deres kerneopgaver. Der vil dog uden tvivl være flere, som vil modsætte sig idéen om mildere og anderledes straffe af såvel praktiske som etiske årsager. Mit ærinde her er kort at vise, hvorfor tre af de mest plausible etiske indvendinger, som kan rejses mod forslaget, bør afvises, og at forslaget om at uddele kortere og/eller andre typer af straffe af den årsag bør tages seriøst.

Et udbredt argument for, at vi fortsat i bred udstrækning bør straffe kriminelle med lange fængselsdomme, er, at sådanne domme har en afskrækkende effekt, som andre typer af sanktioner eller kortere fængselsstraffe ikke har. Sådanne straffe sørger med andre ord for, at den kriminelle i fremtiden vil afholde sig fra at begå ny kriminalitet, ligesom det afskrækker andre potentielle kriminelle fra at begå lignende kriminalitet, lyder argumentet.

Problemet er dog, at afskrækkelsesargumentet undergraves af den kriminologiske forskning, eller sagt på en anden måde, det har ingen hold i virkeligheden. Studie efter studie viser nemlig, at længere fængselsstraffe ikke har en mere afskrækkende effekt end kortere fængselsstraffe. De viser desuden, at fængselsstraffe i al almindelighed forekommer at have en såkaldt kriminogen effekt – det vil sige, at fængselsstraffe faktisk gør det mere sandsynligt at den kriminelle begår ny kriminalitet i fremtiden.

Derfor er der altså ingen grund til at fortsætte den nuværende praksis med at tildele lange fængselsstraffe, hvis formålet er at afskrække den kriminelle eller potentielle kriminelle.

Den anden grund til at mene, at vi forsat bør straffe kriminelle med lange fængselsdomme, er, at sådanne domme er retfærdige: at disse straffe er proportionelle med eller afspejler, hvad de kriminelle har fortjent. Udfordringen for denne type af begrundelse er dog, at det ikke er klart, hvorfor vi skulle tro, at det kun er fængselsstraffe, der kan gøre det ud for proportionelle straffe. Tværtimod accepterer de fleste fortjenestes-teoretikere netop strafudskiftning, så længe ”straffens bid” ikke mildnes. Og i forlængelse af dette forekommer det rimeligt at tro, at en tilsvarende periode med fodlænke og/eller en bødestraf ligeså kan være udgøre en proportional og derfor retfærdig straf. Og hvis det er korrekt, så kan heller ikke dette rationale underbygge synspunktet, at vi fortsat bør benytte fængsler i så vid en udstrækning, som vi gør i dag.

Den sidste begrundelse tager afsæt i befolkningens retsfølelse. Nærmere bestemt at kriminelle bør straffes med lange fængselsstraffe, fordi det vil krænke befolkningens retsfølelse, hvis der uddeles kortere fængselsstraffe eller andre typer af straffe. Der er dog mindst et uoverkommeligt problem med denne måde at forsvare lange fængselsstraffe: Når danskere udspørges om, hvilke straffe, de mener, er passende for en faktisk forseelse, så vælger de almindeligvis en mildere straf, end domstolene rent faktisk giver for en sådan forseelse. Man kunne derfor med nogen ret hævde, at danskernes retsfølelse faktisk krænkes, når de stadigt længere straffe uddeles. Således lader det altså heller ikke til, at hensynet til befolkningens retsfølelse kan udgøre et solidt argumentatorisk fundament for at fortsætte den nuværende praksis.

Hvis det, jeg har fremsat ovenfor, er korrekt, så er de mest plausible grunde til at modsætte sig at reducere brugen af lange fængselsstraffe uholdbare. Derfor bør forslaget om at reducere brugen af sådanne straffe tages som et seriøst bud på, hvordan vi løser problemerne med manglen på fængselsbetjente. Og det er et problem, der hurtigst muligt bør løses, både for at skabe tryghed for de ansatte i de danske fængsler, og også for at sikre, at de indsatte får den hjælp, de har brug for, for at kunne blive lovlydige borgere i fremtiden.