Kovending i tørklædesag, kvindefrustreret forfatter og venstrefløjens svar på Rasmus Paludan

Borgerlige partiledere kan ikke finde ud af, om man kan sige nej til hjemmehjælpere med tørklæder, forfatter Lars Frost støtter MeToo-bevægelsen, men forstår ikke, at kvinder nu skal bestemme det hele, og forfatter Carsten Jensen har det ifølge Politiken heller ikke let, skriver Kristian Østergaard i ugens debat

Kan man sige nej til hjemmehjælpere, der bærer tørklæde? Det var DF-formand Morten Messerschmidt, der bragte spørgsmålet op. I første omgang mente både Jakob Ellemann-Jensen (V) og Alex Vanopslagh (LA) ja. Men som redaktør på Ekstra Bladet Philip Thomsen skriver i sin avis, så ligner de to partiledere nu groggy boksere, der ikke så, hvad der ramte dem. For nu mener de det modsatte, og det er nok klogt, for i et trængt sundhedsvæsen kan man ikke være kræsen.

Og gad vide, om det omvendte problem ikke er langt større? Til organet Danske Bioanalytikere udtalte en ansat fra Odense Universitetshospital i 2016:

”Jeg har oplevet en mandlig muslimsk patient, som ikke ville have mig til at tage en blodprøve, fordi jeg ikke var en ærefuld muslimsk kvinde, der bar tørklæde.”

Hvordan mon det så forholder sig, hvis det drejer sig om en underlivsundersøgelse? Her kommer derfor et godt råd til, hvad Ellemann og Vanopslagh burde sige: nej, man kan ikke fravælge hjemmehjælpere, der bærer tørklæde, lige så lidt som muslimer kan forvente nogen form for særbehandling i det danske sundhedsvæsen. Ellers må de søge mod lande, hvor det er nemmere at være muslim.

Frustreret forfatter

Romanaktuelle Lars Frost efterlyser i et interview med Morgenavisen Jyllands-Posten nuancer i kønsdebatten. ”Jeg bliver betragtet som et midaldrende svin. Man får hverken lov til at forsvare sig eller forklare sig.”

Frost hæfter sig ved, at hvis en kvinde er aggressiv, så bliver hun betragtet som frihedskæmper, men hvis manden er det, så er han en tyran. Her mangler der nuancer: ”Kvinder er ikke uskyldsrene, æteriske væsner. Ikke kun. Kvinder er også i stand til at være skræmmende og ubehagelige at være sammen med.”

Lars Frost, forfatter. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Frost støtter MeToo-bevægelsen, men han fatter ikke, at kvinder nu skal bestemme det hele.

”Vi har prøvet, at det var ét køn, der sad på magten. Det duede ikke. Det er jo ikke engang mændene, kvinderne er misundelige på. De vil have de privilegier, som tilhører den øverste ene procent af befolkningen. Man får det til at lyde, som om at alle mænd har levet som Ludvig den Fjortende. Det er absurd. I min branche taler man stadig om, at det er svært at være kvinde, og så arrangerer man litteraturoplæsninger som Lesbisk Salon. Fred være med det. Jeg anerkender, at kvinder har det svært, men at de har det svært, gør det da ikke nemmere at være mand.”

Eller med en linje fra Dan Turèll: ”Det er ikke let at være nogen.”

Jensens tusmørke

Forfatteren Carsten Jensen har det ifølge Politiken heller ikke let. Han mener, at vi befinder os i demokratiets tusmørke. Truslen kommer angiveligt fra statsminister Mette Frederiksen (S): ”I intet andet kriseramt europæisk socialdemokrati har det moralske fald været så dybt, råheden og afstumpetheden så udbredt som under Mette Frederiksen.”

Carsten Jensen, forfatter. Foto: Vidar Ruud/NTB/Ritzau Scanpix

Det er svært at bruge en forhammer med ynde, og det formår Carsten Jensen heller ikke. Han lever med en optik, der ser sammensværgelser overalt, hvorfor han slår nazisternes tusindårsrige i hartkorn med Danmark anno 2022:

”Vi betjener os ikke af koncentrationslejre. Vi indhegner i stedet naturen, iklæder den monokulturens fangedragt og udpiner og udnytter den, indtil den reduceret til vores slave dør af overanstrengelse.” Og så benytter han lejligheden til at karakterisere danskerne som mere hjernevaskede ”end nogen totalitær stat har formået at forme sine undersåtter”.

Er Jensen blevet forstyrret i hovedet? Debattøren er utilfreds med Mette Frederiksen og klimapolitikken, og straks konkluderer han, at nu er holocaust igen en realitet, og danskerne på strækmarch som tyskerne i 1930'erne. Klimapolitik spiller samme rolle for Jensen som udlændingepolitik gør det for stifteren af Stram Kurs.

Er Jensen blevet venstrefløjens svar på Rasmus Paludan?

Måske skulle Jensen lægge pennen fra sig og tage imod Gustav Wieds gode råd om seniortilværelsen: ”Man skal fordre sine karusser, gøre sin whisky stærkere, og lade Vorherre om resten.”

Ugens debat skrives på skift af sognepræst og anmelder på Kristeligt Dagblad Kristian Østergaard og sognepræst Kristian Bøcker.