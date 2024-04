Kristeligt Dagblad mener: Affæren om forsvarets ledelse er kun toppen af en tillidskrise, der truer alle institutioner

Hvis politikerne ønsker at genoprette danskernes tillid til offentlige institutioner som forsvaret og Skat, så må de begynde med selv at vise, at de synes, at de udfører et vigtigt arbejde for fællesskabet