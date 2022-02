Aldersdiskrimination er et samfundsproblem, som bør bekæmpes. Men når man i misforstået hensyntagen tabuiserer folks alder, gør man kun problemet værre

Kristeligt Dagblad mener: "Ageism" er en ødelæggende social fobi. Men vi løser intet ved at skjule vores alder

Nedvurdering og frasortering af mennesker alene på grund af deres alder – og fordomme om, hvad denne alder betyder – kaldes ageism. Det er en form for diskrimination, som i den ungdomsdyrkende vestlige kultur i særdeleshed rammer ældre mennesker og på arbejdsmarkedet betyder, at de ikke får job i det omfang, deres kvalifikationer berettiger til. Diskriminationens omfang varierer fra branche til branche og fra den private til den offentlige sektor. Flere opgørelser antyder i øvrigt, at det er sidstnævnte, der ivrigst holder folk ude eller fyrer dem, fordi de befinder sig i det sidste par tiår af deres arbejdsliv. Typisk tager den aldersbetingede udelukkelse til, jo mere en ansøger nærmer sig 60 år.