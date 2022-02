Kristeligt Dagblad mener: Alle har et ansvar i kampen mod kvindedrab

Handlingsplaner, lovgivning og projekter ikke nok. Hvis det skal lykkes at bryde den onde cirkel og få stoppet kvindedrabene, kræver det, at alle - både mænd og kvinder - siger fra

Det sker hver eneste måned. År ud og år ind siden 1992 er det sket en gang om måneden i gennemsnit, at en mand har dræbt sin hustru, kæreste eller tidligere partner. Nogle gange også parrets børn. Og næsten hver eneste gang er der gået noget forud. Vold, skadestuebesøg, trusler eller stalking. Og hver gang det så alligevel er sket, reagerer omgivelserne med forfærdelse og fordømmelse. Det kan ikke passe, at kvinders eget hjem er der, hvor de har størst risiko for at blive dræbt, lyder det gang på gang.