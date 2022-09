Kristeligt Dagblad mener: Alt godt til den iranske kvinderevolution

På Facebook findes der et opslag fra den 13. juli i år, hvor et par iranske kvinder lægger tre tørklæder på fortovet i en by, som formentlig er iransk. Meningen er, at fodgængerne skal træde på tørklæderne i protest mod det iranske tørklædepåbud, det vil sige pligten til at bære hijab. Enkelte går uden om de tre tørklæder, men i det forholdsvis korte klip vælger flertallet af forbipasserende at træde på dem, enkelte gør det endda flere gange og stamper på dem. Overraskende mange mænd deltager.

Optrinnet og reaktionerne kan selvfølgelig være iscenesat, men der er ikke tvivl om, at mange iranske kvinder og mænd er grundigt trætte af kvindeundertrykkelsen i landet. Den har plaget det siden den islamiske revolution i 1979, da shah-styret blev væltet og erstattet af et præstestyre under ayatollah Khomeini.