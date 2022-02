Kristeligt Dagblad mener: Arrogance er en politisk dødssynd. Det har Benny Engelbrecht (S) fundet ud af

Trafikminister Benny Engelbrecht (S) kæmper for sit politiske liv. På et samråd torsdag skal han forsøge at overbevise især Enhedslisten om, at han godt kan fortsætte. Støttepartiet mener, at det var helt galt, at han forud for det store transportforlig sidste sommer tilbageholdt vigtige beregninger om klimaaftrykket ved at anlægge de mange nye veje, broer og jernbaner. Beregningerne fandtes i ministeriet, har fagbladet Ingeniøren og nichemediet Mobility Watch afsløret for nylig, men ifølge ministeren blev de holdt tilbage, fordi de ikke var ”robuste nok”. Som Kristeligt Dagblad beskrev i går, er sagen blevet sprængfarlig, fordi den handler om klima, som er støttepartiernes vigtigste mærkesag.