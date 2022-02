Kristeligt Dagblad mener: Både politikere og borgere har devalueret undskyldningen. Det er en sørgelig udvikling

Undskyldninger er ikke, hvad de har været. Det er ikke længere nok at sige offentligt undskyld, hvis man har begået en fejl. I dag tager mange et skridt videre og fortæller offentligheden, at de vil gå i behandling eller modtage hjælp for at forbedre sig, som det beskrives i dagens avis. På den måde viser man, at man tager sagen alvorligt og ikke bare siger nogle tomme ord.