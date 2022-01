Kristeligt Dagblad mener: Bag de gustne overlæg havde Mette F. virkelig fat i én pointe

DER LØD NYE TONER i statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale. Nogle af tonerne handlede om Danmarks placering i en meget urolig verden. Særligt EU blev fremhævet. ”Danmark skal være i hjertet af vores eget kontinent, for alternativet, det findes ikke. Et svagt Europa giver et svagt Vesten,” sagde hun. Senest, en socialdemokratisk statsminister kombinerede de to ord – hjerte og Europa – var vist, da Helle Thorning-Schmidt for ni år siden i en tale til Europa-Parlamentet sagde: ”I am a European at heart” – jeg er europæer af hjertet.