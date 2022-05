Kristeligt Dagblad mener: Biskop bør tage ansvar for dårlig dømmekraft og mangelfuld kommunikation

Samlet set tegner de mange sager i folkekirken i København et billede af en biskop og et stift, som er præget af ringe forvaltningspraksis, mangelfuld kommunikation og dårlig dømmekraft

Det kirkelige Danmark er i disse dage samlet til opbyggelig samtale, talks og debat om klima og bæredygtighed til Himmelske Dage i Roskilde. Om den kirkelige festival er ”talk of the town” i den gamle domkirkeby er vanskeligt at sige, men det er sandsynligt, at en del af deltagerne til kirkefestivalen taler med hinanden om de forhold i nabostiftet København, som Berlingske og Kristeligt Dagblad har afdækket i den forløbne uge.

For det første gælder det Københavns Domkirkes kritisable håndtering af en sag om overgreb, hvor en centralt placeret medarbejder ved domkirken gennem flere år har misbrugt et barn seksuelt. For det andet gælder det sagen, hvor biskop Peter Skov-Jakobsens familie har fået adgang til attraktive lejligheder i en ejendom, som bestyres af præster i Københavns Stift. For det tredje gælder det kritik af håndteringen af den endnu uafsluttede sag, hvor fem kvinder sidste år klagede over sognepræst Flemming Pless, blandt andet for tilnærmelser i forbindelse med sjælesorg. Tilsvarende lød der kritik i en anden krænkelsessag i stiftet, som er afsluttet med præstens fratrædelse.